تعرف علي مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022-2023

كشف د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق عن مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022-2023 .

وتستعد جامعة الزقازيق الأهلية لاستقبال الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة وما يعدالها اعتبار من العام الجامعى 2022-2023 ، من خلال 4 كليات.

مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022-2023

كلية الطب البشري ٨٥ ألف جنيه

كلية طب الأسنان ٨٠ ألف جنيه

كلية الهندسة ٤٥ ألف جنيه

كلية الحاسبات والمعلومات 40 ألف جنيه

البرامج الدراسية في جامعة الزقازيق الأهلية

وتضم جامعة الزقازيق الأهلية ، العديد من البرامج الدراسية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل وهى:

برنامج الطب والجراحة العامة بكلية الطب البشري، برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان.

وتقدم كليات الهندسة البرامج الدراسية في الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد بكلية الهندسة.

بالإضافة إلي برنامج نظم معلومات الطيران بكلية الحاسبات والمعلومات والذى تم اعتماده من خلال بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية الجوية وجامعة الزقازيق .

ويعد هذا البرتوكول الأول من نوعه ، حيث يهدف إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً لتأهيلهم لسوق العمل .

نظام تنسيق جامعة الزقازيق الأهلية

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، حددت نظام القبول بالجامعات الأهلية، والتي ستدخل في نظام التنسيق الحكومي.

وذلك من خلال مرحلة تنسيق مُستقلة تمامًا عن تنسيق الجامعات الحكومية.

وبذات الحد الأدنى المُخصص للجامعات الخاصة المُعلن عنه من جانب مجلس الجامعات الخاصة.

وسيقوم مكتب التنسيق للجامعات بإعداد طوابع للكليات التي ستتيحها الجامعات الأهلية هذا العام للطلاب.

وقال د.شعلان إن جامعة الزقازيق الأهلية ليست هادفة للربح .

وأستكمل إن مصاريف جامعة الزقازيق الأهلية 2022-2023 ، المقررة أقل من القيمة الفعلية للخدمات المقدمة للطلاب .

جامعة الزقازيق الأهلية

وأكد د. شعلان علي أن إنشاء جامعة الزقازيق الأهلية يُسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية في الارتقاء بالتعليم وجودته وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أهمية ربط عملية التعليم ومُخرجاته بأولويات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسيتولي د. باسم عاشور الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق مهام المسئول عن تسيير أعمال جامعة الزقازيق الأهلية.

وتقع جامعة الزقازيق الأهلية في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، وتُقام على مساحة 44 فدانًا.

وبلغت التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من الجامعة حوالي 3.7 مليار جنيه.

وتضم المرحلة الاولي للجامعة 4 كليات ، هي الطب ، والأسنان ، والهندسة ، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

وتم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

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