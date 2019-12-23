تعرف علي مستهدفات أورينت للتأمين بنهاية يونيو المقبل «إنفوجراف»

العضو المنتدب:عوامل عدة وأسس عديدة لتحديد المستهدف من الأقساط، في مقدمتها دراسة كل نوع تأميني علي حدة

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

تستهدف شركة أورينت للتأمين التكافلي- مصر، لزيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل الي 970 مليون جنيه، بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020، بنهاية يونيو المقبل.

قال محمد مصطفي عبد الرسول، العضو المنتدب لأورينت للتأمين التكافلي، أن هناك عوامل عدة وأسس عديدة لتحديد المستهدف من الأقساط، في مقدمتها دراسة كل نوع تأميني علي حدة، وطبيعة السوق وإتجاهاته، ومؤشر الربحية لكل نوع تأميني وفقًا لسوابق نتائجه، ناهيك عن طبيعة سوق إعادة التأمين، وبناءًا علي هذه العوامل يتم دراسة الحساب الكلي أو ما يسمي بالـ Combined Ratio من خلال حساب معدل الخسائر وعمولات إعادة التأمين محمد مصطفي عبد الرسول العصو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي-مصر

في سياق متصل، أكد عبد الرسول، أن شركته حققت 110 ملايين جنيه فائضًا في الإكتتاب التأميني بنهاية العام المالي الماضي 2018/2019، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 82 مليون جنيه فائضًا محققا في الإكتتاب التأميني في العام المالي السابق 2017/2018 بزيادة تصل الي 18 مليون جنيه، وبنسبة نمو تلامس 22%، متوقعًا تحقيق فائضًا في الإكتتاب يصل الي 130 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2019/2020.

وأشار في تصريحات لـ”المال”، إلي أن أورينت للتأمين التكافلي-مصر، تعكف حاليًا علي دراسة وثيقة تأمين طبي دولية وسيتم ترويجها فور إعتماده من الرقابة المالية، لافتًا إلي أن هناك تغطية جديدة في الطبي موجهة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتم إعتمادها فعليًا من الرقابة المالية ، وأن شركته تعكف علي تحديد آليات تسويقه.

ولفت عبد الرسول ، أنه شركته إستهدفت في الفترة الماضية ، شريحة العملاء من المؤسسات، وفي الوقت الحالي تتجه بوصلة الاستهدافات نحو الأفراد من خلال أدوات جديدة كالبيع عبر الإنترنت- الأون لاين- وليس فقط تسويق المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية. يامن عثمان نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بشركة أورينت للتأمين التكافلي-مصر

من ناحية أخري، قال يامن عثمان نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية، أن أورينت للتأمين نجحت في رفع محفظة استثماراتها لتصل الي مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2018/2019، ومن المستهدف رفعها الي 1.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2019/2020، بنهاية يونيو المقبل، بزيادة تصل الي 200 مليون جنيه، وبنسبة نمو 20%.