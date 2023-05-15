تعرف علي محاور أجندة مؤتمر ومعرض CDIS للأمن السيبراني

ينطلق غدا لأول مره مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمركز مصر للمعارض الدولية وذلك علي مدار ثلاث أيام من 16 إلى 18 مايو 2023، وقد أعلنت شركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة –الشركة المنظمة للمؤتمر والمعرض عن انتهاء استعدادتها الأخيرة لبدأ الفاعليات وحفل الإفتتاح وبدأ استقبال الزوار.

يأتي مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمواضيع شاملة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني حيث تتنوع أجندة المؤتمر والموضوعات التي ستتم مناقشتها بالمؤتمر والمعرض. ويأتى المؤتمر والمعرض بنسخته الاولي تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزرارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبراني والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطني للإدارة والاستثمار والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد، وبمشاركة وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المصرية.

وتتضمن أجندة أعمال المؤتمر العديد من المحاور والمواضيع المهمة التي ستناقش خلاله، ومن بين هذه المواضيع: المركز العربي الإقليمي للأمان السيبراني في الاتحاد الدولي للاتصالات، والصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية كضرورة استراتيجية للدول، وكيفية التعامل مع الأمن السيبراني والحوكمة واستراتيجية السيبرانية في كوريا الجنوبية، وجهود الأردن في تحسين البنية القانونية للفضاء السيبراني، وحالة تهديدات السيبرانية المتطورة في إفريقيا، وكذلك تحقيق إدارة المخاطر والصمود على المستوى الوطني. وهو ما يمنح إمكانية التعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات التي تشمل أيضًا مناقشات ملهمة عن الحوسبة السحابية والأمان السيبراني على المستوى الوطني، واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستخبارات لتحديد التحذير المبكر للأزمات.

وتشكل هذه الجلسات العديدة فرصة للآلاف من المشاركين في المؤتمر للاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم العميقة في مجال الأمن السيبراني،كما ستتاح لهم فرصة الاستماع إلى موضوعات النقاش والتفاعل مع المتحدثين المميزين ومتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات والقرارات الصادرة عن المؤتمر بشأن مستقبل الأمن السيبراني، تأكيدًا على مكانة مصر في مناقشة هذه القضية وتعزيزًا للجهود العالمية في مكافحة التهديدات السيبرانية.

وتشمل هذه الموضوعات أيضًا: استخدام التقنيات الذهنية والذكاء الاصطناعي لإدارة حلول الإنترنت الضخمة، والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته في صناعة الخدمات المالية، وحماية الأطفال عبر الإنترنت: تحقيق التوازن بين الحماية وتمكينهم، والحروب السيبرانية: المخاطر القائمة والناشئة وكيفية التعامل معها من قبل الدول، وكذلك التعددية الجماعية في مجال الأمان السيبراني: ما تم تحقيقه وما هو ما يزال قيد الانتظار، وتجربة الإمارات العربية المتحدة في تطوير بيئتها وممارساتها في مجال الأمان السيبراني، وموضوع حماية البنية التحتية الحيوية على المستوى الوطني، ودور مدير أمن المعلومات كعضو جديد في الفريق التنفيذي، وتوحيد تدفقات الإنترنت الضخمة واستغلال حلول الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، ورقابة ودفاع الميتافيرس باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي، وكذلك إدارة أزمات أمان الخدمات المالية على المستوى الوطني.

أوضح محمد الصعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة، بأنه تم الإنتهاء من الإستعدادات ووضع اللمسات النهائية لإطلاق مؤتمر ومعرض CDIS-Egyptمع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية.

وأضاف بأن” أهم ما يميز تجربة مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT هو تنوعه، ولهذا حرصنا على أن تتسم الجلسات المدرجة على أجندة المؤتمرات بموضوعاتها الثرية، وذلك لتغطية مختلف القضايا التي تشغل الفكر العالمي وهو ما جذب عشرات الشركات العالمية والمؤسسات الدولية، وأشار الصعيدي بأن المؤتمر يأتي تحت رعاية كريمة من رئاسة مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزارات وأجهزة الدولة لمؤتمر ومعرض CDIS-EGYPT للأمن السيبراني، تماشيًا مع رؤية مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تلعب دورًا رائدًا في دعم هذه المبادرات لتعزيز قدرات الأمن السيبراني في مصر.”

وتابع محمد الصعيدي: “حرصت شركة ترايتك للتقنية والحلول المتقدمة على تكوين تحالف قوي من كبري الشركات وهم شركة بي دبليو سي للإستشارات الدولية وهي الشريك المعرفي للمؤتمر، وشركة ايفنت هاوس، وشركة بيريز كوميونيكيشن وشركة برانديت كايرو –علي تنظيم المؤتمر استمرارًا لهذه الجهود ولجمع المتخصصين في الأمن السيبراني والخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص. ونحن على ثقة بأن هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في نمو السوق المحلي والتقدم الشامل للدولة في مجال الأمن السيبراني تحقيقًا لرؤية الرئيس الرامية إلى خلق مشهد رقمي آمن ومزدهر لمصر الشرق الأوسط وأفريقيا.”

وعلق وليد السيد، الرئيس المسؤول عن قسم الاستشارات في مصر والشريك في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “يسعدنا أن نكون هنا اليوم بصفتنا “شريك معرفي” خلال مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS) للمساهمة في استكشاف الحلول المستدامة واستراتيجيات التحول السيبراني لقضايا الأمن السيبراني الأكثر إلحاحًا، وتأتي هذه الشراكة لدعم الجهود الوطنية للأمن السيبراني وتعزيز استثماراتنا في التحول الرقمي المستمر في مصر.

تتطلب تحديات الأمن السيبراني الحالية حلولًا مبتكرة لمساعدة المؤسسات على دفع النمو مع الحفاظ على المرونة والاستعداد لما هو غير متوقع. في بي دبليو سي الشرق الأوسط، نحن ملتزمون بمساعدة المؤسسات على إعادة تصور ممارسة الأعمال التجارية في الوضع الطبيعي الجديد من خلال بناء الثقة وتعزيز المرونة وتمكين تحقيق أولويات الأعمال التجارية”.

وقال ماجد عز الدين، الشريك التنفيذي ورئيس قسم الصفقات في مكتب مصر في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “توفر شراكتنا مع مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات (CDIS) فرصة كبيرة لنا لمشاركة ومناقشة واستكشاف التطورات في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني محليًا وإقليميًا وعالميًا، وبصفتنا “شريك معرفي”، يأتي هذا التعاون لتعزيز استثماراتنا في مصر وتعزيز التزامنا المستمر تجاه رؤية مصر 2030.

وأضاف عز الدين “في بي دبليو سي الشرق الأوسط، نحن نعمل كمجتمع من المحللين لمساعدة المؤسسات على التكيف مع التحديات والفرص الجديدة لإدارة المخاطر الإلكترونية بطريقة مُتَّقِنة وبناء الثقة وخلق نتائج مستدامة.”

يأتي المؤتمر والمعرض تماشيًا مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتعزيز قدرات الأمن السيبراني في مصر ،وياتي برعاية عدد كبير من كبرى الشركات الدولية ،وهم شركة هواوي، ومايكروسوفت، وLiquid C2، وسايشيلد، و”إي فاينانس”، وFortinet، وكاسبرسكي.

وقد حظي المؤتمر والمعرض علي رعاية ومشاركة مجموعة كبيرة من الشركات المصرية والعالمية والتي تهتم بمجال الأمن السيبراني والاستخبارات المعلوماتية ومنها هواوي، ومايكروسوفت، وLiquid C2، وسايشيلد، و”إي فاينانس”، وFortinet، وكاسبرسكي، وكذلك البنك الأهلي المصري. كما سيشمل مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنطمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT إطلاق هاكاثون “WE Innovate” والذي يختص بريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EG-CERET دعما وتمكينا للشباب المهتم بملف الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.