تعرف علي كيفية اختيار اللحوم البقري والضاني الصالحة للاستهلاك

مع اقتراب العيد يقبل المواطنون على شراء اللحوم وتوزيع الأضحيات، و تنشر “المال”تقريرا يكشف كيفية تمييز و اختيارالحوم الجيدة ، وتجنب شراء لحوما غير جيدة أو رؤوس ماشية غير مناسبة .

وأكد التقرير الصادر عن هيئة الخدمات البيطرية أنه شروط صلاحية اللحم البقري الجيد أن يكون مائلا للون الوردي ومتداخلا مع الدهن مع تجنب اللحوم الداكنة والمائلة الي اللون الرمادي .

وأكد التقرير أنه اللحم الضاني يجب أن يكون مائلا للون الوردي ، وان يكون متماسكا ، مع تجنب اللحوم ذات اللون الغامق .

يذكر إن الوزارة بدأت توفير الأضاحى للعيد قبل شهر من خلال المنافذ التابعة لها، لكنها بأسعار اكبر من الموسم الماضى.

ترتبط أسواق الثروة الحيوانية بصورة مباشرة مع سوق الأعلاف التى تمثل نحو 70% من تكاليف إنتاج الدورات، وتتكون دورة إنتاج طن الاعلاف من 60% ذرة صفراء، و30% كسب فول صويا، و10% إضافات.

قفزت أسعار أعلاف الماشية فى الفترة الأخيرة بأكثر من 50% لتقترب من 10 آلاف جنيهًا للطن، مدفوعة بقفزات الأسعار العالمية لخامات التصنيع من الذرة الصفراء والفول الصويا فى بورصة شيكاجو للحبوب.