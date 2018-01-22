تعرف علي قيمة عقد سانشيز بعد انتقاله لمانشستر يونايتد

علي المصريأنهي ناديا مانشستر يونايتد وأرسنال، بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين، صفقتهما التبادلية التي تقضي بانتقال التشيلي ألكسيس سانشيز، للشياطين الحمر، مقابل رحيل اﻷرميني هنريك مخيتاريان، إلى الجانرز.وبحسب صحيفة ‏ميرور اﻹنجليزية، سيكون راتب سانشيز مع اليونايتد بدون الضرائب، في الموسم 25.5 مل

علي المصري

أنهي ناديا مانشستر يونايتد وأرسنال، بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين، صفقتهما التبادلية التي تقضي بانتقال التشيلي ألكسيس سانشيز، للشياطين الحمر، مقابل رحيل اﻷرميني هنريك مخيتاريان، إلى الجانرز.

وبحسب صحيفة ‏ميرور اﻹنجليزية، سيكون راتب سانشيز مع اليونايتد بدون الضرائب، في الموسم 25.5 مليون جنيه إسترليني، و2.1 مليون إسترليني في الشهر، و490 ألف في الأسبوع، و70 ألف في اليوم، و2900 في الساعة، و48 جنيه إسترليني في الدقيقة.

وقال سانشيز، في تصريحات للموقع الرسمي لليونايتد: “سعيد جدًا بالانضمام لأكبر نادٍ في العالم، لقد أمضيت ثلاث سنوات ونصف رائعة في أرسنال، وأحمل الكثير من الذكريات الإيجابية، عن هذا النادي الكبير ومشجعيه”.

وأضاف: “إنها فرصة للعب في هذا الملعب التاريخي (أولد ترافورد).. العمل مع جوزيه مورينيو شيء لا أستطيع رفضه، أنا فخور بأن أكون أول لاعب تشيلي في مانشستر يونايتد، وآمل أن أتمكن من إسعاد جماهيرنا، في مختلف أنحاء العالم”.

ومن جانبه، قال مورينيو: “ألكسيس واحد من أفضل المهاجمين في العالم، سيكمل مجموعتنا الشابة والموهوبة، سيجلب معه طموحه والقيادة الشخصية، إنها صفات تجعله لاعبًا في مانشستر يونايتد، سنكون أكبر الداعمين له”.

وعن رحيل مخيتاريان إلى أرسنال، قال: “أتمنى كل التوفيق والنجاح له، أتمنى أن يحصل على السعادة التي يستحقها، إنه لاعب لن ننساه، لا سيما مساهمته في فوزنا بالدوري الأوروبي”.