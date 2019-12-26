تعرف علي قيمة الزيادة في أقساط وتعويضات التأمين في الربعين الثاني والثالث«جراف تفاعلي»

شهدت حصية أقساط وتعويضات سوق التأمين زيادات نسبية في الربع الثالث من العام الجاري 2019- في الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضي- ، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه- خلال الفترة من أبريل حتي يونيو الماضي-. ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة…

شهدت حصية أقساط وتعويضات سوق التأمين زيادات نسبية في الربع الثالث من العام الجاري 2019- في الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضي- ، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه- خلال الفترة من أبريل حتي يونيو الماضي-.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت حصية الأقساط المحصلة بسوق التأمين في الربع الثالث 9.2 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 8.4 مليار جنيه في الربع السابق، بزيادة تلامس 800 مليون جنيه ، وبنسبة نمو تصل الي 9.3%.

وتشمل الأقساط المحصلة كافة الأموال التي حصلتها الشركات سواء العاملة في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات، أو تأمينات الحياة وتكوين الأموال، بتنوع أنظمتها سواء الشركات التي تعمل وفق النظام التجاري أو التقليدي، وكذلك الشركات التي تعمل وفق النظام التكافلي أو الإسلامي.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

من ناحية أخري، بلغت فاتورة التعويضات والمطالبات التي سددها قطاع التأمين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019 – في الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضي- 4.1 مليار جنيه تقريبًا، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه- خلال الفترة من أبريل حتي يونيو الماضي- والذي بلغت فيه فاتورة التعويضات 3.6 مليار جنيه، بزيادة تلامس نصف مليار جنيه وبنسبة زيادة تصل الي 11.3% تقريبًا.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات للعملاء في حال تحقق الخطر تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال للعملاء في حال تحقق الخطر أو إنتهاء أجال الوثيقة تسمي بالمطالبات.

ويعرف التأمين التكافلي بأنه تنظيم تعاقدي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، و يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمي “الاشتراك” بما يؤدّي إلى تكوين صندوق يسمّى “صندوق المشتركين”، يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلا بشكل تامّ عن حسابات مؤسسة التأمين التكافلي والذي يسمى حساب المساهمين.