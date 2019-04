تعرف علي قائمة أسعار ستروين لدى عز العرب

المال - خاص:حصلت "المال" علي قائمة أسعار مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصرى لستروين، عن شهر يوليو الجارى. جاء طراز C4 فئة A/T Exclusive بقيمة 334 ألف جينه، فيما تقدر أسعار ستروين DS3 فئة الـ A/T بنحو 368 ألفا و800 جنيه، فيما تبلغ أسعار C5 فئة الـ A/T Special Edition SR نحو



المال – خاص:



حصلت “المال” علي قائمة أسعار مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصرى لستروين، عن شهر يوليو الجارى.

جاء طراز C4 فئة A/T Exclusive بقيمة 334 ألف جينه، فيما تقدر أسعار ستروين DS3 فئة الـ A/T بنحو 368 ألفا و800 جنيه، فيما تبلغ أسعار C5 فئة الـ A/T Special Edition SR نحو 488 ألفا و 800 جنيه.

سجلت أسعار ستروين DS4 فئة الـ A/T Exclusive ، 488 ألفا و800 جنيه، و بلغ سعر C4 بيكاسو فئة الـ A/T 5 Seats Comfort نحو 438 ألفا و800 جنيه، كما جاءت أسعار C4 جراند بيكاسو فئة الـ A/T Exclusive 7 Seats، بنحو 498 ألفا و800 جنيه.

وتقدر أسعار ستروين DS5 فئة الـ A/T SP نحو 578 ألفا و 800 جنيه، وجاء سعر سي إليزيه فئة الـ A/T Comfort 6 Gear بنحو 269 ألفا و900 جنيه، فيما بلغت فئة الـ A/T Exclusive 6 Gear نحو 279 ألفا و900 جنيه.