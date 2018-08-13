تعرف علي فعاليات متحفي النسيج والإسلامي خلال عيد الأضحي

دعاء محمود:ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز احتفالية دينية تحت عنوان " المحمل" يوم الخميس الموافق 16 أغسطس، بمناسبة قدوم موسم الحج وعيد الأضحي المبارك. أوضحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن فعاليات الاحتفالية تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم وهي تقد

دعاء محمود:

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز احتفالية دينية تحت عنوان ” المحمل” يوم الخميس الموافق 16 أغسطس، بمناسبة قدوم موسم الحج وعيد الأضحي المبارك.

أوضحت الهام صلاح رئيس قطاع المتاحف أن فعاليات الاحتفالية تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم وهي تقدم شرحا تعليميا مبسطا للأطفال حول مناسك الحج وكيفية أدائها.

وأضاف د. أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف أن المتحف يقدم خلال تلك الاحتفالية جوالات خاصة للزوار تشمل شرح لمحتويات قاعة كسوة الكعبة، وعرض لفيلم وثائقي حول صناعتها في مصر وخروجها في الموكب المتجه نحو الكعبة المشرفة والمعروف باسم المحمل. هذا بالاضافة إلي معرضا للصور الفوتوغرافية تصوركسوة الكعبة.

كما يقام علي هامش الاحتفالية ورشة لفن “السيرما” المستخدم في زخرفة وتطريز الكسوة بقاعة كسوة الكعبة داخل المتحف، يقدمها الفنان أحمد شوقي القصبجي حفيد الفنان عثمان عبد الحميد الذي كان يعد آخر الفنانين الذين قاموا بتطريز كسوة الكعبة في مصر عام 1982.

وفي نفس السياق احتفلت اليوم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير الآثار بعيد الأضحي المبارك ضمن برنامجها تحت عنوان “طوف شوف”، بالتعاون مع قطاع المتاحف وجمعية مصر الإرادة وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية .

وقالت د. رشا كمال مدير عام ادارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي أن الاحتفالية تم تنظيمها بمقر متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، حيث استقبل المتحف 200 طفل من مختلف الإدارات التعليمية والجمعيات الأهلية وجمعية الكشافة الجوية.

وتضمن برنامج الاحتفالية تنظيم ورشة جلود للسيدات وورشة تصوير فتوغرافي بكاميرا التليفون المحمول داخل حديقة المتحف، وورشة رسم للأطفال علي ورق البردي تلاها تقديم الهدايا للأطفال الموهوبين.

وجاء علي هامش الأحتفالية تقديم حفل فني والانشاد الديني وعرض فيلم وثائقي عن متحف الفن الإسلامي.