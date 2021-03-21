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تعرف علي شركات تأمين الحياة والممتلكات التي رفعت رؤوس أموالها ( جراف)

خلال العام المالي 2019/ 2020
الشاذلي جمعة 1:23 ص, الأثنين, 22 مارس 21 1:23 ص, الأثنين, 22 مارس 21

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رفعت 14 شركة تأمين، رؤوس أموالها المدفوعة لتتجاوز 9 مليار جنيه ، في العام المالي الماضي 2019 /2020 ، مقابل 7.2 مليار جنيه تقريبًا في 2018 /2019 ، بزيادة تصل إلي 1.8 مليار جنيه.

ضمت قائمة شركات التأمين التي رفعت رؤوس أموالها المدفوعة ، في العام المالي الماضي وفقا للبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ، 6 كيانات تزاول نشاط الحياة وتكوين الأموال، مقابل 8 شركات تزاول نشاط الممتلكات والمسئوليات.

وتشمل قائمة شركات تأمين الحياة، كلًا من “مصر” و”اللبنانية السويسرية للتكافل العائلي” و”قناة السويس” ، بالإضافة الي “الدلتا” و”المهندس” و”ثروة”.

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فيما تشمل قائمة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، كلًا من “مصر للتأمين” و”قناة السويس للتأمين” و”الدلتا” ، بالإضافة الي “gig” و”الجمعية المصرية للتأمين التعاوني”و “بيت التأمين المصري السعودي” وأخيرًا “المصرية للتأمين التكافلي”، و”أكسا للتأمين”.

وإستحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام- والتي تضم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة- النصيب الأكبر من الزيادات، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يمثل 83.3% من إجمالي الزيادات التي شهدها السوق، في العام المالي 2019/2020 ، فيما بلغت نسبة باقي شركات التأمين- التي تتبع القطاع الخاص- البالغ عددها 12 شركة 16.7% فقط ، بما قيمته 300 مليون جنيه تقريبًا.

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وتنوعت أهداف الزيادة في الشركات ما بين التوافق مسبقًا مع بنود مشروع قانون التأمين الجديد-الذي رفع الحد الأدني لرؤوس الأموال من 60 الي 150 مليون جنيه، لتصل الي 300 مليون جنيه في شركات الممتلكات التي ستزاول فرعي البترول والطيران ضمن أنشطتها- أو لخدمة التوسعات المستقبلية علي المستويين الفني والإداري ، سواء من خلال طرح منتجات جديدة لجذب شرائح مختلفة أو التوسع الجغرافي في محافظات الجمهورية.

الجراف التالي، يوضح شركات تأمين الممتلكات التي رفعت رؤوس أموالها في العام المالي الماضي 2019 /2020.

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الجراف التالي، يوضح شركات تأمين الحياة التي رفعت رؤوس أموالها في العام المالي الماضي 2019 /2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، والتابعة للقطاع الخاص من إجمالي الزيادة التي تمت خلال العام المالي الماضي 2019/2020.

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بقلم الشاذلي جمعة

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