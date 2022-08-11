تعرف علي سعر ومواصفات هاتف «Samsung galaxy z fold 4»

أعلنت شركة سامسونج الكورية للالكترونيات أمس رسميا طرح هاتفها الذكي الجديد Samsung galaxy z fold 4 ، وهو أحدث جيل من هاتفها الذكي بشاشة قابلة للطي.

مواصفات هاتف Samsung galaxy z fold 4

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 4 مزودا بشاشة رئيسية داخلية قابلة للطي مقاس 7.6 بوصة بدقة 2176 x 1812 بكسل بتردد 120 هرتز.بالإضافة إلي أخري خارجية عندما يكون الهاتف مطويا مقاس 6.2 بوصة بدقة +HD بتردد 120 هرتز (ضبط التردد بين 48 و120 هرتز).

كما يعد Samsung galaxy z fold 4 أول هاتف يعمل بنظام Android 12L من جوجل، وهو إصدار خاص مصمم للهواتف الذكية بشاشة كبيرة، بما في ذلك الهواتف الذكية القابلة للطي، وذلك بهدف تحسين تعدد المهام وتشغيل أكثر من تطبيق معا والتنقل بينهم بسهولة.

إطار هاتف سامسونج الجديدمصنوع من خام الألمونيوم مع طبقة من زجاج Gorilla Glass Victus Plus. يدعم Galaxy Z Fold 4 بشاشة قابلة للطي مقاومة الماء بمعدل IPX8.

يتوافر هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 4 بثلاثة كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F1.8 (دعم ميزة التثبيت البصري OIS) + كاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.2 + كاميرا مقربة Telephoto بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F2.4 (دعم OIS).

بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 4 ميجابكسل و كاميرا سيلفي أخرى للغطاء بدقة 10 ميجابكسل ، علاوة علي معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 ، إلي جانب رامات 12 جيجابايت مع سعة تخزينية 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

كما يحتوى على بطارية بقدرة 4400 ميللي أمبير/ساعة ، تدعم خاصية الشحن بقدرة 25 واط (شحن البطارية حتى 50% خلال 30 دقيقة)، مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. يدعم هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد4 كل من شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات Wi-Fi 6E. .

ويتوافر Galaxy Z fold 4 بثلاثة ألوان تشمل البيج والأسود والأخضر الرمادي.

سعر هاتف Samsung galaxy z fold 4 وموعد نزوله بالأسواق

يتوافر هاتف سامسونج الجديد بشاشة قابلة للطي Galaxy Z Fold4 للشراء في 26 أغسطس 2022 (يتوفر الآن للطلب المسبق)، بسعر يبدأ من 1800 دولار للإصدار بسعة تخزينية 256 جيجابايت ورام 12 جيجابايت بثلاثة ألوان تشمل البيج والأسود والأخضر الرمادي