تعرف علي سعر ومواصفات هاتف «Infinix ZERO 5G 2023»

أعلنت شركة Infinix عن هاتفها الذكي الجديد ZERO 5G 2023 بسعر يصل الي حوالي 239 دولارا

يأتي الهاتف الجديد مزودا بمعالج MediaTek Dimensity 1080 5G Power Monster وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 13 جيجا بايت.

قال مانفريد هونج ، كبير مديري المنتجات في Infinix: “تقدم Infinix قيمة جديدة للهواتف الذكية تشمل تجارب رائعة مع الميزات المحسنة التي يحتاجها المستهلكون بشدة ، وكل ذلك بسعر يمكن الوصول إليه، مزوّدًا بأداء مذهل وقدرات تخزين ، وعمر بطارية فعّال ، وتصميم جميل ومنحنى ، وشاشة سلسة وكاميرات فائقة الدقة ، واصفا جهاز ZERO 5G 2023 الجديد بأنه يضع الطاقة في أيدي المستهلكين.

كما يوفر الهاتف الذكي تحديثات متطورة وتجربة مستخدم أكثر تكاملاً، سواء كنت تقوم بتنزيل الملفات أو التصفح أو البث أو اللعب ، حيث يتم تلبية السرعات بكفاءة أكبر، من خلال تخصيص الشبكة الذكية ووضع Clever 5G ، والذي يحافظ تلقائيًا على استهلاك أقل للطاقة من خلال التجميع مع شبكات 4G المحيطة و Wi-Fi لزيادة عرض النطاق الترددي للشبكة.

ويوفر ZERO 5G 2023 مساحة تخزين كبيرة 256 جيجابايت ، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 13 جيجابايت (8 جيجابايت بالإضافة إلى 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الممتدة) ، مما يؤدي إلى تحسين سرعات المعالجة وتسريع الأداء، ويوفر هذا المزيج أقصى سعة تخزين ممكنة وبسعر مناسب.شاشة فائقة السطوعويأتي ZERO 5G 2023 بشاشة غامرة فائقة الدقة بالكامل (FHD) مقاس 6.78 بوصة مع تحسينات للألوان مع ذروة سطوع تبلغ 500 شمعة / المتر المربع،

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من خيارات معدلات الشاشة المختلفة (60 مقابل 120 هرتز ووضع معدل التحديث التلقائي للتبديل). بالتبديل بين التكبير / التصغير والتصفح بسلاسة فائقة ، ويمكن للمستخدمين تقليل استهلاك الطاقة لشاشاتهم عن طريق التبديل بين خيارات معدل التحديث ، بناءً على النشاط الذي يركزون عليه ، مما يزيد عمر البطارية، لذلك سواء كانوا يتصفحون الإنترنت أو يقومون بتكبير صورهم المفضلة ، يقوم الهاتف الذكي بذكاء بالتبديل بين معدلات التحديث لتناسب كل إجراء.

زودت Infinix هاتف ZERO 5G 2023 بكاميرا 50 ميجابكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وكاميرا صغيرة بدقة 2 ميجابكسل.

وتستخدم كاميرا ZERO 5G 2023 تقنية الحركة البطيئة بمعدل 960 إطارًا في الثانية لتحقيق تباطؤ احترافي لالتقاط مقاطع فيديو جيدة بجانب ميزة التعديل ZERO 5G 2023 Sky Remap عملاقة وشحن سريع أمنكما يأتي الهاتف ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع الآمنة بقدرة 33 وات تحافظ على طاقة المستخدمين طوال اليوم.

يأتي هاتف ZERO 5G 2023 بثلاثة ألوان هي: أبيض لؤلؤي، وبرتقالي مرجاني، وأسود .