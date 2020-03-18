تعرف علي سعر ومواصفات هاتف هواوي الجديد 7i Nova

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الجديد 7i Nova في السوق المصري بداية من يوم 18 الي يوم 24 مارس 2020 بسعر يبلغ 4199 جنيهاً. حيث يتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين والتي تشمل Huawei Band 4.

يعد HUAWEI Nova 7i الجديد ثاني هاتف تقدمه هواوي للسوق المصري يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات Huawei Mobile Services (HMS) بشكل كامل، والتي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين.

.

و صرح السيد “بيك ين”، نائب رئيس هواوي مصر: “ان عالم الهواتف الذكية يعد واحداً من أكثر القطاعات نشاطاً ويشهد العديد من التغير والتطور بشكل سريع. ولذلك، نعمل في هواوي كفريق واحد للخروج بكل ما هو جديد في فئتنا المختلفة. فنحن نحرص على تحديث وتجديد كافة الهواتف التي نقدمها في سلسلة الـ Nova كجزء من عمليات البحث والتطوير التي نعمل عليها لتلبية احتياجات المستخدمين. فإن تلك الفئة لاقت نجاحاً كبيراً في السوق المصري، نظراً لإمكانياتها المتطورة التي تتطابق نسبياً مع الفئات الـعليا وبأسعار تنافسية.”

وأضاف: “أن المستهلك المصري أصبح لديه الوعي الكافي لاختيار الهاتف الذكي الذي سيستخدمه دون التأثر بأي شيء في قرار الشراء. واخيراً نحن الان نستعد لطرح Nova 7i ونتمنى ان نحقق به نجاح جديد في عائلة الـ Nova، وذلك لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة ومتطورة تتوافق مع متطلبات السوق حالياً خاصةً، وانه يعد واحداً من الهواتف الذكية الأكثر شعبية لدى هواوي.”

يأتي هواوي Nova 7i بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرتان بدقة 2 ميجا بكسل.

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل وهي عدسة واسعة F/2.0‏ لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح. يتميز Nova 7i برقاقة معالج Kirin 810 المتطورة من هواوي المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية .