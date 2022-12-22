تعرف على سعر الريال السعودي بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع الفائدة 3%

سجل سعر الريال 6.60 جنيه كأعلي سعر اليوم للبيع، في بنك المصرف المتحد، كريدي أجريكول، الإمارات دبي الوطني، وبنك الاستثمار العربي.

كما سجل سعر اليورو 6.57 جنيه كأعلي سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك المشرق، والبنك الأهلي المتحد.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

أما عن سعر الريال الرسمي في البنك المركزي المصري، فقد سجل 6.59 جنيه للبيع، و6.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي الأقل في البنوك

ويتواجل سعر الريال السعودي الأقل في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 6.57 جنيه للبيع، وكذلك سعر الريال السعودي الأكثر انخفاضاً للشراء بين البنوك يتواجد في بنك المصرف المتحد، بقيمة 6.36 جنيه.

البنك المركزي المصري

وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس الموافـق 22 ديسمبر 2022، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، (3%) ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%، وهي المرة الرابعة التي يقرر فيها البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لهذا العام.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3% في النصف الأول من العام الجاري، منها 1% في شهر مارس الماضي، وكذلك أقر زيادة أخرى 2% في مايو الماضي، لمواجهة الصدمات السعرية بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وقرر البنك المركزي خلال اجتماعه الاستثنائي 27 أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، (2%)، لتكون اجمالي المحصلة رفع 8% لأسعار الفائدة لهذا العام.