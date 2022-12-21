تعرف علي سعر الدولار قبل اجتماع البنك المركزي غداً الخميس (إنفوجراف)

سجل سعر بيع الدولار 24.75 جنيه، كأعلي سعر في بنوك: (مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، وبنك الكويت الوطني).

وسجل سعر شراء الدولار 24.72 جنيه كأعلي سعر، في مصرف أبوظبي الإسلامي، و24.70 جنيه في ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

ووصل سعر بيع العملة الخضراء الرسمي في البنك المركزي إلي 24.77 جنيه، كما سجل سعر شراء الدولار الرسمي 24.68 جنيه.

أين يتوفر سعر الدولار الأقل بيعاً وشراءً في البنوك؟

ويتواجد سعر بيع الدولار الأقل في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري بقيمة 24.69 جنيه، كما يتوفر أقل سعر شراء للدولار في المصرف العربي الدولي، بنك مصر، والبنك الأهلي المصري.

ويترقب الجميع عن كثب الاجتماع الأخير لهذا العام للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده غداً الخميس 22 ديسمبر، والذي سيتقرر فيه إما تثبيت أسعار الفائدة، أو رفعها للمرة الرابعة في 2022.

توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة غدًَا

توقعت عدد من بنوك الاستثمار اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة غدًا الخميس بنسبة تترواح ما بين 1% إلى 2%.

ورصدت «المال» إعلان عدد من بنوك الاستثمار لتوقعاتهم لـ أسعار الفائدة غدًا، والتى من بينها إي إف جي هيرمس، والتى توقعت اتجاه المركزي المصري لزيادة الفائدة على الإقراض والإقتراض بمعدل يصل إلى 1%.

كما تكهن «سي أي كابيتال» إعلان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 1%.

ورفع الأهلى فاروس من سقف توقعاته حيال قرار المركزي المصري المرتقب غدًا الخميس، والذى يشير إلى إمكانية رفع الفائدة بمعدل يصل إلى 200 نقطة.

وفى سياق متصل، قال تقرير صادر عن مؤسسة جولدمان ساكس إن المركزي المصري بصدد رفع الفائدة غدًا بنسبة تصل إلى 1%.

وفى المقابل، استنتج بنك الاستثمار «اتش سي للأوراق المالية» رفع الفائدة غدًا بنسبة تصل إلى 2% بهدف كبح جماح التضخم.

ويوضح الإنفوجراف التالي أبرز توقعات بنوك الاستثمار حول التغيرات المرتقبة فى أسعار الفائدة غدًا الخميس.

الجراف التفاعلي التالى يوضح تطور سعر الفائدة فى البنك المركزي فى الفترة من يناير 2016 وحتى الأن: