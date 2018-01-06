تعرف علي رواتب أعضاء الجهاز الفني الجديد للزمالك

- جلال ومعاونيه يتقدمون باعتذار رسمي ﻹدارة إنبي علي المصري: اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، علي كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، بما فيها الرواتب الخاصة بالجهاز كاملا. ويعقد اﻵن إيهاب جلال ومعاونوه جلسة مع

– جلال ومعاونيه يتقدمون باعتذار رسمي ﻹدارة إنبي





علي المصري:





اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، علي كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، بما فيها الرواتب الخاصة بالجهاز كاملا.

ويعقد اﻵن إيهاب جلال ومعاونوه جلسة مع إدارة نادي إنبي، لإنهاء كافة الأمور وتقديم اعتذار عن عدم استكمال المهمة، خاصة في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الجهاز الفني بإدارة النادي، وبعدها سيتم عقد جلسة مع إدارة نادي الزمالك لإنهاء كافة الترتيبات.

ويتكون الجهاز من إيهاب جلال مديرا فنيا، وحمد إبراهيم مدربا عاما، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى، والدكتور هشام مصطفى طبيبا، وسيتم الإعلان عن اسم آخر ليتولى منصب المدرب المساعد، ومنح مجلس الزمالك كافة الصلاحيات للمدير الفني الجديد لتكوين الجهاز المعاون.

وخصصت إدارة القلعة البيضاء 600 ألف جنيه راتبًا شهريًا للجهاز الفني الجديد، بواقع 400 ألف جنيه لإيهاب جلال، و200 ألف جنيه موزعة على باقي مساعديه.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، اتصالات مكثفة بين الطرفين لتولي جلال الإدارة الفنية لفريق الكرة بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة خلفًا للمونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، الذى تمت إقالته بعد الخسارة من طلائع الجيش