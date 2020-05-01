تعرف علي رصيد شركات تأمين الحياة من الأقساط المحصلة وفاتورة المطالبات المسددة في 2019 و2018 (جراف)

رفعت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، رصيد أقساطها المحصلة، بقيمة 2.8 مليار جنيه تقريبًا ، في نهاية 2019 ، مقارنة بالأقساط المحصلة في العام السابق 2018 ، بنسبة نموتصل الي 17.5%.

1.2 مليار جنيه زيادة في فاتورة المطالبات المسددة في 2019 مقارنة بـ 2018

ووفقًا للبيانات الرسمية ، الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفعت فاتورة المطالبات أو التعويضات المسددة، بشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبًا في نهاية 2019 ، مقارنة بالتعويضات المسددة ، في العام السابق 2018،بنسبة زيادة تصل الي 16.9%.

ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في بياناتها الرسمية الصادرة لرصد مؤشر الأسواق المالية غير المصرفية، وفي القلب منها قطاع التأمين، أنه تم إعداد تلك البيانات في تاريخ صدور التقرير المتضمنة للأرقام، وأن هذه البيانات قابلة للتعديل حال وقوع إلغاءات أو إضافات أو تعديلات خلال الشهر مما يجعل الرقم مختلف وفقًا لتاريخ الإصدار.

ويصل عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية الي 38 شركة سواء عاملة وفق النظام التكافلي أو التجاري، منها 15 شركة تعمل في نشاط تأمين الحياة وتكوين الأموال، مقابل 23 شركة تعمل في نشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات.

34.6 مليار جنيه إجمالي أقساط سوق التأمين المحصلة في 2019

وبلغ رصيد قطاع التأمين – سواء الحياة أو الممتلكات – عام 2019 ، من الأقساط المحصلة 34.6 مليار جنيه ، مقابل 30.5 مليار جنيه محصلة في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 4.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.4%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات إستحوذت تأمين الحياة وتكوين الأموال،علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة في 2019 ، بقيمة 18.5 مليار جنيه، بنسبة 53.5% تقريبًا، مقابل 46.5% نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات من الأقساط المحصلة بقيمة 16.1 مليار جنيه.

الجراف التالي، يوضح رصيد شركات تأمين الحياة من الأقساط المحصلة في 2019 ، 2018 ، بالإضافة الي التعويضات المسددة،خلال عامي المقارنة.