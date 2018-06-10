تعرف علي رأى جهاز حماية المنافسة في مشروع قانون تنظيم الإعلام

ياسمين فواز:كشف التقرير الصادر عن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد عن توجيه خطاب من خلال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، للاستعانة برأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاح



ياسمين فواز:



كشف التقرير الصادر عن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، المقرر مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم الأحد عن توجيه خطاب من خلال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، للاستعانة برأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن المواد أرقام 36 ،50 ، 51 ،52 ،53، و قام الجهاز بموافاة اللجنة برأيه بتاريخ 31 ديسمبر 2018 على النحو التالى



– المادة 36: فيما يتعلق بالجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة فى صحيفة يومية أخرى، وتملك نسبة من الأسهم، رأى الجهاز أن حق الإدارة فى أكثر من جريدة يومية أو إلكترونية، أمر متروك للسلطة التقديرية للجهة مانحة الترخيص، مع ضرورة تحديد المقصود بالأسرة بشكل دقيق وواضح فى صدر المادة.

– المادة 50: اعترض الجهاز على تحديد الشخص الاعتبارى الخاص المالك لوسيلة إعلامية،وأوصى بتوحيد الاشترطات وتطبيقها على جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة.



– المادة 52: وتضمنت عدم جواز تملك الشركة لأكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ورأى الجهاز أن نص المادة يضع قيداً على الملكية غيرمبرر ويحد من حرية المنافسة، وأوصى بحذف نص المادة.



– المادة 53: اعترض الجهاز على استثناء المؤسسات الإعلاميةالعامة ووسائل الإعلام العام من قيمة رأس المال، وأكد أن الإستثناء يتعارض مع مبادىء المنافسةالحرة، ومع أهداف قانون حماية المنافسة فى توحيد أسس التنافس بين جميع الشركات العاملة بالسوق، وعدم التمييز بين شركات القطاع العام والخاص وضمان بيئة تنافسية عادلة بينهم، فضلاًعن تأثيره السلبى على الاستثمار بقطاع الإعلام، وأوصى الجهاز بإعادة النظر فى الاستثناء المشار إليه ، وإلغاؤه.