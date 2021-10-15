لايف

تعرف علي درجات الحرارة غدا السبت وتسجل في أسوان 42 للعظمي

وتسجل درجات الحرارة غدا في القاهرة ٣٤ للعظمي
عصام عميرة 7:19 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 7:19 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت وتسجل في القاهرة ٤٣ للعظمي، مع تكون شبورة مائية صباحا علي الطرق الرئيسية من والي القاهرة الكبرى والوجة البحري.

وتتوقع الأرصاد ان يسود طقس حار نهارا علي القاهرة ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية نهارا، و طقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب البلاد.
كما تشهد مدن شمال البلاد وحتي شمال الصعيد طقس لطيف ليلا، و طقس معتدل ليلا علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، ودمنهور ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري، والمنصورة ٣٢ للعظمي و ٢٠ للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الإثنين.. حار نهارًا وأمطار خفيفة على جنوب سيناء

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري، وطنطا ٣٣ للعظمي و ٢١ للصغري، و مرسي مطروح ٢٨ للعظمي و ١٨ للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في بورسعيد ٣٠ للعظمي و ٢٣ للصغري،  والإسماعيلية ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري، وسيوة ٣١ للعظمي و ١٨ للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا في العريش ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري، و رفح ٢٩ للعظمي و ٢٢ للصغري.

اقرأ أيضا  «مصر للتميز الحكومي» تطلق خطا ساخنا للرد على الاستفسارات والمقترحات المتعلقة بالجائزة

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ ٣٨ للعظمي و ٢٦ للصغري، والغردقة ٣٧ للعظمي و ٢٦ للصغري.

كما تسجل في مرسي علم ٣٧ للعظمي و ٢٤ للصغري، والفيوم ٣٤ للعظمي و ٢١ للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الأرصاد الجوية ان درجة الحرارة غدا في أسيوط ٣٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، وسوهاج ٣٨ للعظمي و ٢٢ للصغري.

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة غدا في أسوان تصل الي ٤٢ للعظمي و ٢٦ للصغري، وقنا ٣٩ للعظمي و ٢٣ للصغري.

كما تصل في الأقصر ٤٠ للعظمي و ٢٤ للصغري،  والوادي الجديد ٣٨ للعظمي و ٢٢ للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وأسيوط تسجل 36 للعظمي

مستوي الرطوبة غدا

وأشارت الي ان نسبة الرطوبة غدا في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري.

كما تصل نسبة الرطوبة غدا في شمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

سرعة الرياح غدا

وتتوقع الأرصاد ان تسجل سرعة الرياح غدا في القاهرة ١٤ عقدة، والسواحل الشمالية ١٥ عقدة، وشمال الصعيد ١٦ عقدة، وجنوب الصعيد ١٢ عقدة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الطاقة الشمسية

المال - خاص 7:33 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

سقوط عصابة متخصصة في الإتجار بـ«البيتكوين» (تفاصيل)

أماني عوض 6:52 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

غلق منزل شارع البحر الأعظم من اتجاه المريوطية لمدة شهر

أماني عوض 6:40 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

الداخلية تمنح نزلاء السجون زيارة استثنائية بمناسبة المولد النبوي

أماني عوض 6:30 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

الداخلية تكشف تحايل 3 شركات للتهرب من الجمارك بقيمة 100 مليون جنيه

أماني عوض 6:23 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

تحذيرات جديدة من الداخلية لقائدي السيارات والدراجات النارية

أماني عوض 6:03 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21