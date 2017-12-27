تعرف علي خطوط شركة مصر للطيران الجديدة في 2017



دعاء محمود

أعلنت وزارة الطيران المدني عن الحصاد السنوي للوزارة ولشركاتها وهيئاتها التابعة خلال العام الجاري، واستطاعت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها لبعض الخطوط المتوقفة وإضافة خطوط جديدة، حيث تم استئناف رحلات طوكيو مجددا بعد توقف ٤ سنوات بواقع رحلة اسبوعيا كل يوم السبت قابلة للزيادة فى حال تزايد الطلب والإقبال عليها.



كمازادت الترددات إلى المملكة المغربية بواقع رحلتين جديدتين ليصبح عدد رحلاتها ٩ رحلات أسبوعية بدلا من 7 رحلات اسبوعيا على متن طائراتها البوينج800.B/73، بالإضافة إلي زيادة رحلة إضافية جديدة إلى العاصمة الإريترية أسمرة لتصل الي 6 رحلات جوية بدلا من 5 رحلات .



وزادت ترددات مصرللطيران إلى بعض الوجهات لتصبح رحلة يوميًا إلى كل من أمستردام، ونيويورك، والبحرين ومدريد ونحو 5 رحلات أسبوعيا إلى كل من برشلونة وفيينا وبغداد.



كما تم تسيير 15 رحلة إضافية لعودة المدرسين من البحرين وجسر جوى لعودة المصريين العاملين بدولة الكويت إلى مدن صعيد مصر (أسيوط والأقصر وسوهاج) خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وقامت مصرللطيران بتسير 50 رحلة الي الأقصر واسوان وابوسمبل لنقل 5000 سائحا لحضور تعامد الشمس علي وجه تمثال رمسيس الثاني ، واطلقت الشركة رحلات خاصة بين الجزائر وشرم الشيخ ، كما تم تسيير خط شحن جوي جديد إلى جوبا بالسودان.



وعن الخدمات والعروض الجديدة التي اطلقتها الشركة خلال 2017 والتي تضمنت تدشين خدمة لأصحاب الهمم من المكفوفين والصم وضعاف السمع المسافرين على الطائرات تتضمن تقديم وسائل ترفيه لهم باللغتين العربية والإنجليزية عبارة عن كتيب دورى بلغة البرايل يتضمن معلومات وموضوعات يتم تحديثها للراكب الكفيف وهى نفس المواد الترفيهية والموضوعات التى يقرأها الراكب العادى على رحلات مصرللطيران وكذلك أفلام ترفيهية تعرض بطريقة الوصف السمعى للمكفوفين وأفلام تتضمن التسميات التوضيحية للصم وضعاف السمع.



كما تم طرح أسعار خاصة على رحلات اليوم الواحد إلى بعض الوجهات الداخلية التي تقلع من مطار القاهرة الدولي وهي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ، وقدمت شركة لأسواق الحرة تخفيضات تصل إلى 50% في بداية فصل الصيف.



وطرحت مصر للطيران تخفيض 40% علي عدد من النقاط الدولية بمناسبة صعود المنتخب لكأس العالم، كما تم طرح العديد من العروض الترويجية لدول أوروبا ونيويورك، ورحلات جوانزو والكويت ودبى ، والمغرب وتونس والجزائر والشارقة، وبانجوك ، المانيا، أسبانيا، إيطاليا، چنيڤ، بروكسل، كوبنهاجن، أثينا، لارنكا وبودابست.



وقامت الشركة بطرح تخفيض 40 % على رحلات نيويورك وأكثر من 42 نقطة أخرى بالولايات المتحدة. ، و طرح 20% تخفيض علي جميع نقاط مصرللطيران في المملكة العربية السعودية، وبعض النقاط بالخليج والشرق الأوسط.

كما قدمت مصر للطيران تخفيضا 20% علي رحلاتها المتجهة إلي مومباي بالهند ، واطلقت حملتها التسويقية والإعلانية من قلب مصر لقلب العالم بمناسبة عيدها الخامس والثمانين وحملتها الأقرب لعالمك بمناسبة استلام الطائرات الجديدة.