تعرف علي خريطة أسعار تأجير الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات في 20 بنكا

تستعرض بوابة «المال» الإلكترونية خريطة أسعار إيجار الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات على مستوى البنوك المصرية ، مستخدمة مواقع البنوك الإلكترونية ومراكز خدمة العملاء عبر الهاتف، بالإضافة لفروع البنوك.

كشف الحصر عن تقاضى بنك، البركة-مصر أقل مصروفات للحصول على خزنة حديدية للأمانات بواقع 200 جنيه للصندوق صغير الحجم ببنك “البركة-مصر”يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس وأبوظبي الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 500 جنيه سنوياً.

وفيما يتعلق بالصناديق متوسطة الحجم فان بنك البركة مصر يأتى فى المركز الأول من حيث مصروفات التأجير بواقع 400 جنيه سنويا ، يليه بنك تنمية الصادرات بتكلفة 600 جنيه ، ثم بنك أبوظبي الإسلامي 750 جنيها، يليه بنك الإسكندرية بتكلفة 800 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري يشترط للحصول على الخزينة، فتح حساب جاري أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه، ويختلف قيمة الإيجار باختلاف سعة الخزنة ودورية دفع الإيجار.

و في بنك مصر يشترط للحصول على الخزينة،فتح شهادة أو وديعة أو حساب بنكي بقيمة 5000 جنيه، على أن يتم الحجز عليهم من قبل البنك، ويتم استردادهم في نهاية المدة، كما يشترط فتح حساب جاري أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه.

وتتيح خزائن البنوك لحفظ الذهب أو الممتلكات الثمينة لأصحابها حفظ مقتنياتهم في مكان آمن، حيث تتميز خزائن البنوك بضمان السرية والخصوصية التامة، مقابل مصاريف سنوية قابلة للتجديد باستثناء البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح إمكانية الدفع شهريًا أو سنويًا.

يذكر أنه لا يتم فتح الخزينة إلا في تواجد العميل بنفسه، حيث يكون للخزينة مفتاحين، أحدهما في البنك والآخر مع العميل، ولا تفتح إلا بهما معًا في نفس الوقت، ويأخذ في الاعتبار عدم إمكانية الوصول لممتلكاتك خلال أيام عطلة البنوك الأسبوعية والرسمية.

أسعار إيجار وتأمين الخزن الحديدية وصناديق الأمانات في البنوك المصرية