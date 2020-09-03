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تعرف علي خريطة أسعار تأجير الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات في 20 بنكا

تتميز خزائن البنوك بضمان السرية والخصوصية التامة، وذلك مقابل مصاريف سنوية قابلة للتجديد
فاطمه امام 1:31 م, الخميس, 3 سبتمبر 20 1:31 م, الخميس, 3 سبتمبر 20

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تستعرض  بوابة «المال» الإلكترونية خريطة أسعار إيجار الخزائن الحديدية وصناديق الأمانات على مستوى البنوك المصرية ، مستخدمة مواقع البنوك الإلكترونية ومراكز خدمة العملاء عبر الهاتف، بالإضافة لفروع البنوك.

 كشف الحصر عن تقاضى بنك، البركة-مصر أقل مصروفات للحصول على خزنة حديدية للأمانات بواقع 200 جنيه للصندوق صغير الحجم ببنك “البركة-مصر”يليه البنك  المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس وأبوظبي الإسلامي، وبنك التعمير والإسكان بقيمة 500 جنيه سنوياً.

وفيما يتعلق بالصناديق متوسطة الحجم فان بنك البركة مصر يأتى فى المركز الأول من حيث مصروفات التأجير بواقع 400 جنيه سنويا ، يليه بنك تنمية الصادرات  بتكلفة 600 جنيه ، ثم بنك أبوظبي الإسلامي 750 جنيها، يليه بنك الإسكندرية بتكلفة 800 جنيه.

وفي البنك الأهلي المصري يشترط للحصول على الخزينة، فتح حساب جاري أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه، ويختلف قيمة الإيجار باختلاف سعة الخزنة ودورية دفع الإيجار.

و في بنك مصر يشترط للحصول على الخزينة،فتح شهادة أو وديعة أو حساب بنكي بقيمة 5000 جنيه، على أن يتم الحجز عليهم من قبل البنك، ويتم استردادهم في نهاية المدة، كما يشترط فتح حساب جاري أو توفير بقيمة 500 ألف جنيه.

وتتيح خزائن البنوك لحفظ الذهب أو الممتلكات الثمينة لأصحابها حفظ مقتنياتهم في مكان آمن، حيث تتميز خزائن البنوك بضمان السرية والخصوصية التامة، مقابل مصاريف سنوية قابلة للتجديد باستثناء البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح إمكانية الدفع شهريًا أو سنويًا.

يذكر أنه لا يتم فتح الخزينة إلا في تواجد العميل بنفسه، حيث يكون للخزينة مفتاحين، أحدهما في البنك والآخر مع العميل، ولا تفتح إلا بهما معًا في نفس الوقت، ويأخذ في الاعتبار عدم إمكانية الوصول لممتلكاتك خلال أيام عطلة البنوك الأسبوعية والرسمية.

أسعار إيجار وتأمين الخزن الحديدية وصناديق الأمانات في البنوك المصرية

البنك سعة الخزنةالقيمة الإيجارية / سنوياً مقابل التأمين
الأهلي المصريصغيرة 600يعادل ضعف قيمة الأيجارية
متوسطة1200
فوق متوسطة1800
كبيرة2400
التجاري الدوليصغيرة من خلال الفرعمن خلال الفرع
متوسطة
كبيرة
الكويت الوطنيصغيرة 500100
متوسطة1600800
كبيرة24001200
العربي الأفريقيصغيرة 6001500
متوسطة1000
كبيرة1200
خاص1500
مصرصغيرة 600 من خلال الفرع
متوسطة1200
فوق متوسطة1500
كبيرة1800
 بلومصغيرة 5001000
متوسطة1000
كبيرة1500
بنك إسكندرية صغيرة 600 يدفع سنتين مقدم من قيمة الإيجار
متوسطة800
كبيرة1000
خاص1200
المصرف المتحدصغيرة 1000ثلاث أضعاف القيمة الإيجارية 
متوسطة1500
فوق متوسطة3000
البنك الأهلي المتحدCM8.251000يعادل ضعف قيمة الإيجارية
CM11.251200
CM161500
CM222000
SAIBصغيرة 6502000
متوسطة1500
كبيرة2200
خاص3000
أبوظبي التجاريصغيرة 1000 يدفع تامين مايعادل 3 سنوات من القيمة الإيجارية 
متوسطة1500
كبيرة2000
خاص2500
التعمير والإسكانCM8500500
CM11600
CM16800
CM22900
CM 331000
CM661500
المصري الخليجيصغيرة 7501500
متوسطة1500
فوق متوسطة2000
كبيرة3000
الإمارات دبيصغيرة 20002000
متوسطة3000
فوق متوسطة4000
أبوظبي الإسلاميصغيرة 5001000
متوسطة750
 كبيرة1000
 قناة السويسصغيرة 5001500
متوسطة1000
فوق متوسطة1500
 عودهصغيرة 10001000
متوسطة1500
فوق متوسطة2000
كبيرة2500
تنمية الصادراتصغيرة 500مايعادل إيجار سنتين
متوسطة600
فوق متوسطة800
كبيرة1000
البركةصغيرة 2001000
متوسطة4001200
كبيرة7001500
كريدي اجريكولصغيرة 750800
متوسطة1125
كبيرة2000
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بقلم فاطمه امام

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