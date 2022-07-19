تعرف علي حقيقة وقف خدمات سويفل في الإسكندرية

قال يوسف سالم ، المدير المالي لشركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول ،ان شركته لجأت خلال المرحلة الماضية إلي تقليص عدد خطوطها داخل مدينة الإسكندرية في إطار خطتها للتحول إلي الربحية خلال 2023 بدلا من 2024.

وأوضح سالم في تصريحات للمال أن سويفل تسعي للتركيز بقوة علي الخطوط الأكثر ربحية خلال أوقات زيادة الطلب والذورة مثل التنقل بين المحافظات وبعضها ، وخدمات نقل الأفراد داخل مدينة القاهرة .

وتابع قائلا : نراهن حاليا علي الخطوط القادمة من القاهرة إلي الإسكندرية وتقوم بالتنقل داخل نقاط بعينها في عروس البحر المتوسط ونراهن علي الخطوط القادمة من القاهرة إلي الإسكندرية ونقوم بالتنقل داخل نقاط بعينها في عروس البحر المتوسط

وكانت سويفل قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها التخلي عن نحو ثلث موظفيها في محاولة منها لتحقيق الأرباح لتقليل التكاليف لوصول الشركة للربحية العام المقبل 2023 بدلًا من العام الذي يليه 2024 واعتماد بعض العمليات والخطوات الإدارية داخل الشركة على التكنولوجيا بشكل رئيسي بدلًا من الموظفين ليساعد في الإسراع من وتيرة العمل وتحسين أداء الشركة وفي النهاية يساعد في الإسراع نحو تحقيق الأرباح.

وتضم الشركة موظفين من 22 جنسية، وأكثر من 150 مهندسا يعملون من مصر وباكستان على بناء وتطوير التكنولوجيا الخاصة بمنصتها، وتقسم عملياتها بين مدينتى القاهرة ودبى، كما تهدف «سويفل» إلى زيادة إيراداتها إلى مليار دولار والتوسع فى 25 دولة بحلول عام 2025.

واحتلت «سويفل» المرتبة الثانية على قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأكثر 50 شركة ناشئة تمويلا فى الشرق الأوسط فى عام 2020.