تعرف علي حصص شركات التأمين من الأقساط المحصلة خلال أول ثمانية شهور ( جراف)

إستحوذت شركتي، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، – إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام– ، علي حصة سوقية، بلغت 29.64% من إجمالي الأقساط التي حصلتها سوق التأمين المصرية، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، البالغة 25.2 مليار جنيه.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادر من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركة مصر للتأمين منفردًا، 16.63% ، من الأقساط المحصلة بالسوق، علي مستوي نشاطي الممتلكات والحياة، بقيمة 4.2 مليار جنيه تقريبًا.

وحلت شركة مصر لتأمينات الحياة، في المركز الثانية، بين قائمة الشركات الأعلي في الحصة السوقية، والقيمة المالية، من الأقساط المحصلة ، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، بقيمة 3.3 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 13.01%.

وفي المركز الثالث، جاءت شركة ، أليانز لتأمينات الحياة، بحصة سوقية بلغت 11.95%، بقيمة تتجاوز 3 مليار جنيه، تليها ، متلايف لتأمينات الحياة، برصيد أقساط مُحصلة ، بلغت 2.3 مليار جنيه، بنسبة 9.12%.

وكان المركز الخامس، بين قائمة شركات التأمين المصرية، الأعلي في الأقساط المحصلة، والحصة السوقية، من نصيب شركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، بقيمة 1.8 مليار جنيه تقريبًا، وبحصة سوقية بلغت 7.03%.

وحلت المصرية للتأمين التكافلي- حياة ، في المركز السادس، بحصة سوقية بلغت6.73%، بقينة 1.7 مليار جنيه تقريبًا، تلتها أكسا للتأمين مصر، بإجمالي أقساط محصلة لامست قيمتها مستوي الـ 1.1 مليار جنيه، بنسبة 4.28% ، فيما إستحوذت باقي شركات التأمين الأخري العاملة في السوق، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، البالغ عددها مجتمعة 30 شركة، علي النسبة المتبقية، البالغة 31.25%، بقيمة 7.9 مليار جنيه تقريبًا.

ومن المعروف، أن حصيلة الأقساط المحصلة ، في الشهور الثمانية الأولي من العام الحالي، البالغة 25.2 مليار جنيه علي مستوي السوق، توتوزعت بواقع 10.3 مليار جنيه، لصالح شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، مقابل 14.9 مليار جنيه، تمثل نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط.

الجراف التالي، يوضح حصص شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، من الأقساط المُحصلة في أول ثمانية شهور من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، من الأقساط المُحصلة في أول ثمانية شهور من العام الحالي 2020.