تعرف علي حصة شركات تأمين قطاع الأعمال العام من الأقساط المُحصلة في أغسطس (جراف)

إستحوذت شركات التأمين الحكومية، ممثلة في ، شركتي، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ، – التابعتين لمجموعة مصر القابضة للتأمين، الخاضعة لولاية وزارة قطاع الأعمال العام– ، علي حصة سوقية، بلغت 34.07% من إجمالي الأقساط التي حصلتها سوق التأمين المصرية، في شهر أغسطس الماضي منفردًا، البالغة 3.4 مليار جنيه تقريبًا.

18.6 % حصة مصر للتأمين من الأقساط المحصلة

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادر من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركة مصر للتأمين 18.6% ، من الأقساط المحصلة بالسوق، علي مستوي نشاطي الممتلكات والحياة، في شهر أغسطس الماضي، بقيمة 628.1 مليون جنيه.

وحلت شركة مصر لتأمينات الحياة، في المركز الثاني، بين قائمة الشركات الأعلي في الحصة السوقية، من الأقساط المحصلة ، في أغسطس من العام الحالي، بقيمة 522.3 مليون جنيه ، بنسبة 15.47%.

أليانز حياة في المركز الثالث والمصرية تكافل حياة في المركزين الثالث والرابع

وفي المركز الثالث، جاءت شركة ، أليانز لتأمينات الحياة، بحصة سوقية بلغت 11.9%، بقيمة 404 مليون جنيه، تليها ، المصرية للتأمين التكافلي- حياة، برصيد أقساط مُحصلة ، بلغ 252.2 مليون جنيه، بنسبة 7.47%.

وكان المركز الخامس، بين قائمة شركات التأمين المصرية، الأعلي في الأقساط المحصلة، والحصة السوقية، من نصيب شركة أكسا لتأمينات الحياة- مصر، بقيمة 239.3 مليون جنيه ، وبحصة سوقية بلغت 7.09%.

وحلت متلايف لتأمينات الحياة ، في المركز السادس، بحصة سوقية بلغت6.26%، بقيمة 211.5 مليون جنيه ، تلتها أكسا للتأمين مصر، بإجمالي أقساط محصلة بلغت قيمتها 167.1 مليون جنيه، بنسبة 4.95% .

وفي المركز التالي، جاءت شركة قناة السويس للتأمين، بحصة سوقية بلغت 4.16 % ، بقيمة 140.5 مليون جنيه، فيما إستحوذت باقي شركات التأمين الأخري العاملة في السوق، سواء في نشاط الحياة أو الممتلكات، البالغ عددها مجتمعة 29 شركة، علي النسبة المتبقية، البالغة 24.04%، بقيمة 811.6 مليون جنيه.

3.4 مليار جنيه حصيلة سوق التأمين من الأقساط المحصلة في أغسطس

ومن المعروف، أن حصيلة الأقساط المحصلة ، في شهر أغسطس الماضي منفردًا ، البالغة 3.4 مليار جنيه تقريبًا، توزعت بواقع 1.4 مليار جنيه لشركات تأمين الممتلكات، مقابل ، مقابل ملياري جنيه تقريبًا، هي نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من الأقساط المحصلة في أغسطس الماضي.

الجراف التالي يوضح حصة شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص من الأقساط المُحصلة، في أغسطس 2020.

الجراف التالي يوضح،أكبر خمس شركات تأمين ، في الحصة السوقية من الأقساط المُحصلة في أغسطس 2020.