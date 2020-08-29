تعرف علي حصة شركات التأمين التجاري والتكافلي من التعويضات المُسددة أول خمسة شهور (جراف)

سددت شركات التأمين ، العاملة في السوق المصرية، سواء العاملة في نشاط الحياة أو الممتلكات ، فاتورة تعويضات ومطالبات، بلغت قيمتها 6.5 مليار جنيه، في أول خمسة شهور من العام الحالي- بداية من يناير حتي نهاية مايو- ، مقابل 6.6 مليار جنيه، تعويضات ومطالبات مسددة، في الشهور المقابلة من العام الماضي، 2019، بإنخفاض قيمته 100 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة 1.4%.

5.9 مليار جنيه نصيب شركات التأمين التجاري من فاتورة التعويضات والمطالبات المسددة

ووفقًا للبيانات الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، توزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي 2020، البالغ قيمتها 6.5 مليار جنيه، بواقع 5.9 مليار جنيه تقريبًا، سددتها شركات التأمين التجارية ، مقابل 0.6 مليار جنيه، هي نصيب شركات التامين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة.

وفي المقابل، توزعت فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في الشهور الخمسة الأولي من العام الماضي 2019، البالغ قيمتها 6.6 مليار جنيه، بواقع 6.2 مليار جنيه تقريبًا، سددتها شركات التأمين التجارية ، مقابل 0.4 مليار جنيه، هي نصيب شركات التامين التكافلي، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة.

5.8 % زيادة في فاتورة تعويضات التأمين التجاري

من ناحية أخري، شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات ، المسددة من شركات التأمين التجاري، إنخفاضًا نسبته 5.8% ، في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي، 2020 ، مقارنة بالتعويضات والمطالبات المسددة، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتصل الي 5.9 مليار جنيه، مقابل 6.2 مليار جنيه، خلال فترتي المقارنة.

74.7 % نسبة الزيادة في تعويضات التأمين التكافلي

في المقابل ، شهدت فاتورة التعويضات والمطالبات ، المسددة من شركات التأمين التكافلي، إرتفاعًا نسبته 74.7% ، في الشهور الخمسة الأولي من العام الحالي، 2020 ، مقارنة بالتعويضات والمطالبات المسددة، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019 ، لتصل الي 637.7 مليون جنيه، مقابل 365.1 مليون جنيه، خلال فترتي المقارنة.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الحالي 2020.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التكافلي والتجاري، من فاتورة التعويضات والمطالبات المُسددة، في الشهور الخمسة الأولي، من العام الماضي 2019.