تعرف علي حصة الممتلكات والحياة من أقساط توابع القابضة للتأمين في 2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

نجحت شركات التأمين المملوكة للشركة القابضة للتأمين –التابعة لقطاع الأعمال العام- والتي تضم شركتي ، مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، في الإستحواذ علي 11.8 مليار جنيه من إجمالي الأقساط المباشرة علي مستوي سوق التأمين المصرية في العام المالي الماضي 2018/2019 ، البالغة 33.4 مليار جنيه، بنسبة 35.3%.

7.4 مليار جنيه نصيب الممتلكات من أقساط التأمين المباشرة و4.4 مليار للحياة

وبلغ نصيب تأمين الممتلكات من إجمالي الأقساط المباشرة التي حققتها توابع القابضة للتأمين، 7.4 مليار جنيه، مقابل 4.4 مليار جنيه لصالح نشاط تأمينات الحياة.

ووفقًا لنتائج أعمال سوق التأمين، التي إنفردت المال بها ، نجحت 39 شركة تأمين – منها 24 تعمل في نشاط الممتلكات والمسئوليات، و 15 في تأمينات الحياة وتكوين الأموال- في زيادة حصيلة أقساطها المباشرة لتصل الي 33.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 27.8 مليار في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة قيمتها 5.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل الي 20.1%.

54.2 % نصيب شركات الممتلكات من إجمالي الأقساط المباشرة بسوق التأمين في 2018 / 2019

وإستحوذت شركات تأمين الممتلكات علي نصيب الاسد من حصيلة الاقساط المباشرة في 2019 بإجمالي 18.1 مليار جنيه بنسبة 54.2% ، 15.3 مليار جنيه لشركات تأمين الحياة وتكوين الأموال بنسبة 45.8%.

وإستحوذت شركات قطاع الأعمال العام – ممثلًا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتامينات الحياة علي 11.8 مليار جنيه من الأقساط المباشرة للسوق بنسبة 35.3%، موزعة بواقع 7.4 مليار لشركة مصر للتأمين و4.4 لشركة مصر لتأمينات الحياة، مقابل 21.6 مليار جنيه أقساط مباشرة موزعة علي 37 شركة تابعة للقطاع الخاص بنسبة 64.7%، موزعة بواقع 10.7 مليار جنيه لشركات الممتلكات والبالغ عددها 23 شركة ، و10.9 مليار لشركات تأمين الحياة والبالغ عددها 14 شركة.

ووصف المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، نسب النمو التي حققتها سوق التأمين المصرية، سواء في نشاط الممتلكات أو الحياة، بأنها نتيجة الجهد المبذول من كافة الأطراف والأطياف الفاعلة في السوق، بدءًا من جهازه الرقابي، وصولًا إلي شركات التأمين، عابرة بوسطاء التأمين بتنوعهم.

وأكد ، أن فرص النمو في سوق التأمين لازالت متوفرة، وتتزايد معدلاتها يومًا بعد الأخر، لافتًا إلي أن دخول عدد من اللاعبين الجدد للسوق يؤكد أنه لم يصل الي مرحلة التشبع، وأن مؤشرات ربحيته تتزايد بوتيرة كبيرة، مشددًا علي أن القادم في سوق التأمين سيكون أفضل.

الجراف التالي، يوضح حصة تأمين الممتلكات والحياة، ممثلين في مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة من إجمالي الأقساط المباشرة التي حققتها توابع القابضة للتأمين في العام المالي 2018/2019 ، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.