تعرف علي حصة القطاع الخاص والعام من التعويضات المباشرة لسوق التأمين في 2019 ( جراف)

إرتفعت فاتورة التعويضات المباشرة لسوق التأمين – في نشاطي الحياة وتكوين الأموال، والممتلكات والمسئوليات- في العام المالي 2018/ 2019 لتصل الي 16.9 مليار جنيه تقريبا، مقابل 14.1 مليار جنيه في العام السابق 2017/2018، بزيادة قيمتها 2.8 مليار جنيه ، بنسبة إرتفاع 19.9%.

10.3 مليار جنيه نصيب القطاع الخاص من التعويضات المباشرة

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركات التأمين ، التابعة للقطاع الخاص ، من التعويضات المباشرة 10.3 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه ، تمثل نصيب شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام، ممثلة في شركتي ، مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة.

شركات الحياة تتقاسم التعويضات مع الممتلكات

وتقاسمت شركات تأمينات الحياة وتكوين الاموال- المعروفة بشركات الاشخاص- فاتورة التعويضات والمطالبات نسبيًا مع شركات تأمين الممتلكات، فبلغ نصيب شركات الحياة من الفاتورة 8.4 مليار جنيه ، مقابل 8.5 مليار جنيه نصيب شركات الممتلكات من التعويضات المباشرة.

وشهدت فاتورة التعويضات المباشرة بشركات تأمين الممتلكات– البالغة 24 شركة بما فيها المصرية لضمان الصادرات- زيادة كبيرة في العام المالي الماضي 2018/2019، بقيمة 2.1 مليار جنيه تقريبا لتصل الي 8.6 مليار جنيه مقابل 6.5 مليار في العام المالي السابق 2017/2018 ، بنسبة زيادة تصل الي 32.3% .

8.4 مليار جنيه فاتورة شركات الحياة من التعويضات المباشرة

وبلغت فاتورة المطالبات لشركات تأمينات الحياة 8.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2018/2019، مقابل 7.6 مليار جنيه في العام المالي السابق 2017/2018 ، بزيادة قيمتها 800 مليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 10.5%.

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، من التعويضات المباشرة، في العام المالي الماضي 2018/2019 .

الجراف التالي، يوضح نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات ، من التعويضات المباشرة، في العام المالي الماضي 2018/2019 .