تعرف علي حصة أكبر خمس شركات سعودية من أقساط التأمين وفي الطبي ( جراف)

كتب- ماهر أبو الفضل والشاذلي جمعة:

إستحوذت خمس شركات تأمين في السوق السعودي، علي الجزء الأكبر من الأقساط المكتتبة في 2020 تجاوزت 67.5%، فيما إستحوذت أكبر خمس شركات علي 86% من أقساط التأمين الصحي خلال العام نفسه.

وشهد قطاع التأمين، بالسوق السعودي، نموًا بلغت نسبته 2.3% في أقساطه المُكتتبة خلال عام 2020 ، مقارنة بالعام السابق 2019، ليصل الي 38.8 مليار ريال، مقابل 37.9 مليار ريال، خلال عامي المقارنة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، الصادرة من البنك المركزي السعودي، إستحوذ فرع التأمين الصحي علي النصيب الأكبر من الأقساط المُكتتبة، في نهاية 2020، بقيمة 22.8 مليار ريال، بنسبة 58.9%.

وحل فرع التأمين العام، في المركز الثاني، بين قائمة فروع التأمين بالسوق السعودي، من حيث الأقساط المُكتتبة، بقيمة 14.7 مليار ريال ، بنسبة 37.9% ، تلاه فرع تأمين الحماية والإدخار، بنسبة 3.2% .

في سياق متصل، كشفت بيانات البنك المركزي السعودي، عن إرتفاع قيمة الأقساط المُكتتبة من خلال منصات الوساطة الإلكترونية ، لتصل الي 2.3 مليار ريال، في 2020 ، مقابل 1.3 مليار ريال، في العام السابق 2019 ، بزيادة تصل إلي مليار ريال، وبنسبة نمو تقترب من 43.5%.

وإرتفع عُمق التأمين– أو نسبة المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي- ليصل الي 1.48% بنهاية 2020 ، مقابل 1.28% في نهاية العام السابق 2019.

في السياق ذاته، إرتفعت نسبة نمو صافي الربح – بعد خصم الزكاة والضريبة- لقطاع التأمين السعودي، لتصل الي 61.6% في نهاية 2020 ، مقارنة بالعام السابق، لتصل الي 1.4 مليار ريال تقريبًا ، ما إنعكس علي علي العائد علي الأصول وحقوق المساهمين.

وشهد مؤشر معدل الخسارة الإجمالي لقطاع التأمين السعودي، تحسنًا ملحوظًا في نهاية 2020، مقارنة بالعام السابق، ليصل الي 77.5% مقابل 81.9% خلال عامي المقارنة ، نتيجة تحسن الخسارة في فرع التأمين الصحي وتأمين المركبات أو السيارات.

الجراف التالي ، يوضح حصة أكبر خمس شركات تأمين في السوق السعودي، من الأقساط المُكتتبة في 2020.

الجراف التالي ، يوضح حصة أكبر خمس شركات تأمين في السوق السعودي، من أقساط التأمين الصحي في 2020.