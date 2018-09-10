تعرف علي حصاد مراكز خدمات المستثمرين منذ بداية العام

أحمد عاشور قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن إجمالي عدد المتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، 111650 بزيادة %24 عن عدد المتعاملين مع المراكز بذات الفترة من العام الماضى.أضافت الوزيرة أن إجمالى أعداد الشركات المؤسسة بمراكز خدمات الم

أحمد عاشور

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن إجمالي عدد المتعاملين مع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، 111650 بزيادة %24 عن عدد المتعاملين مع المراكز بذات الفترة من العام الماضى.

أضافت الوزيرة أن إجمالى أعداد الشركات المؤسسة بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي 11870 شركة، بزيادة %14.6 عن عدد الشركات المؤسسة بالمراكز بذات الفترة من العام الماضى.

بلغ إجمالى رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة بمراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي 33.7 مليار جنيه، بزيادة بنسبة %94 عن رؤوس الأموال المصدرة للشركات المؤسسة بالمراكز بذات الفترة من العام الماضى.

كما أن عدد الشركات التى تم تأسيسها بجميع مراكز خدمات المستثمرين خلال الفترة من 22/2/2018 وحتى 28/8/2018 عدد 10339 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 30.6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة مساهمة المصريين فى رؤوس الأموال بمقدار %87.5 والعرب بمقدار %9.7 والأجانب بمقدار %2.7.

وصل إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها بمركز خدمات المستثمرين الرئيسى بالقاهرة خلال الفترة من 22/2/2018 وحتى 28/8/2018 عدد 6497 شركة، بإجمالى رؤوس أموال مصدرة بلغت 25.1 مليار جنيه، و1437 شركة بإجمالى رؤوس أموال مصدرة، بلغت 2 مليار جنيه فى فرع خدمات المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر.