تعرف علي حركة موانيء البحر الأحمر اليوم

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى محبة ، مسرة ، الحرية2 و على متنهم 520 راكبا و 56 شاحنة بضائع و 8 شاحنة عفش ركاب و 77 سيارة بينما تغادره ثلاث سفن و هى الرياض ، نما إكسبريس ، بوسيدون إكسبريس و على متنهم 108 ركاب و 155 شاحنة و سيارتين .

فيما شهد الميناء أمس استقبال السفينة Lyric Boat و على متنها 63 ألف طن قمح روسى و أربع سفن أخرى و هى الرياض ، مسرة ، نما إكسبريس ، بوسيدون إكسبريس و على متنهم 1099 راكبا و 163 شاحنة بضائع و 20 شاحنة عفش ركاب و 155 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى الرياض ، محبة ، الحرية2 و على متنهم 114 راكب و 17 شاحنة و 8 سيارات .

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1139 راكبا و تداول 146 شاحنة ويستعد الميناء اليوم، لاستقبال السفينة سينا و على متنها 548 راكبا و 26 برادا و تريلا و 47 سيارة و 3 باصات جيت .

بينما شهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن و هى آيلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 512 راكبا و40 برادا و 16 تريلا و 24 سيارة وغادرته ثلاث سفن و هى سينا ، آيلة ، بريدج و على متنهم 79 راكبا و 37 برادا و 26 تريلا و 227 طرد بضاعة عامة .