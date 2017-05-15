تعرف علي حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر .. الإثنين

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة عمان وعلى متنها 664 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى بينما تغادر السفينتان مسرة وإلنوى إكسبريس وعلى متنهم 324 راكبا و84 شاحنة و6 سيارة.

فيما شهد الميناء أمس استقبال العبارتين الرياض ومحبة وعلى متنهما 1852 راكبا، منهم 780 معتمرا و68 سيارة، وغادرت 3 سفن وهى محبة والحرية وبوسيدون إكسبريس وعلى متنها 420 راكبا منهم 235 معتمرا و180 شاحنة و3 سيارات.

وأضاف يوسف أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة آيلة، وعلى متنها 466 راكبا منهم 256 معتمرا و6 باصات عمرة وسيارتان.

بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 782 راكبا منهم 287 معتمرا و6 باصات عمرة و5 برادات و4 تريلات و8 سيارات و2 باص جيت، وغادرت السفينتان آيلة وسينا وعلى متنهما 269 راكبا منهما 87 معتمرا و2 باص عمرة و30 برادا و19 تريلا و4 باصات جيت.