تعرف علي حالة الطقس خلال الفترة من الإثنين وحتي الأربعاء المقبل

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الإثنين المقبل طقس مائل للحرارة نهارًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تنبؤا جويا لمدة 3 أيام خلال الفترة من يوم الإثنين 15 يونيو وحتى يوم الأربعاء 17 يونيو الجاري.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لحالة الطقس خلال الفترة المذكورة أعلاه وهي كالأتي:

طقس يوم الإثنين

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الإثنين المقبل، طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة و80% للوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية، فالطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، غائم جزئي والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا وتتكون شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وتبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 80% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا حارا نهارًا لطيفا ليلا، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية هناك وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 65%.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 45% علي الشمال و 30% للجنوب.

طقس يوم الثلاثاء

تشهد القاهرة الكبري يوم الثلاثاء، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، وتتكون شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، بينما طقس الوجه البحري مائل للحرارة نهارًا مائل للبروة ليلًا شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة و80% للوجه البحري.

وعلي السواحل الشمالية الغربية، فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة نشطة مثيرة للرمال والأتربة أقصي الغرب، أما طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة صباحًا والرياح معتدلة، كما تبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 80% لكلا منهما.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا حارا نهارًا لطيفا ليلًا، والرياح نشطة، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 65%.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 45% علي الشمال و 30% للجنوب.

طقس يوم الأربعاء

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الأربعاء، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة و80% للوجه البحري.

وعن طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وتبلغ نسبة متوسط الرطوبة لـ 80% لكلا منهما.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ65%.

فيما يكون طقس شمال الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا والرياح نشطة، كما تصل نسبة متوسط الرطوبة لـ45% للشمال و30% للجنوب.