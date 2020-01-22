تعرف علي توزيعات إيرادات صناديق التأمين الخاصة « جراف»

شهدت إيرادات صناديق التأمين الخاصة زيادة تتجاوز قيمتها 9 مليار جنيه بنهاية العام قبل الماضي ، وفقًا لأخر إحصاءات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن نشاط الصناديق، لتصل الي 81.3 مليار جنيه مقابل 72 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو تصل الي 12.5%.

وصندوق التأمين الخاص، هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

قنوات إيرادات صناديق التأمين الخاصة

وتتوزع إيرادات صناديق التأمين الخاصة علي عدد من البنود، تضم المال الإحتياطي أول المدة، والإشتراكات، بالإضافة الي عائد الاستثمار، وإيرادات أخري.

وفيما يخص المال الإحتياطي أول المدة فإرتفع بقيمة 7.5 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 13.4%، فيما إرتفع إجمالي الإشتراكات بقيمة 154 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل الي 2%.

1.7 مليار جنيه زيادة في عوائد استثمار صناديق التأمين

وفيما يخص عائد الاستثمار علي أموال صناديق التأمين الخاصة، فإرتفعت بقيمة 1.7 مليار جنيه تقريبًا بنسبة نمو تصل الي 23.9%، وتراجعت الإيرادات الأخري بقيمة 11 مليون جنيه، بنسبة إنخفاض 1.1%.

وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا في نهاية عام 2018، مقابل 664 صندوقًا في 2017، و بلغت استثمارات الصناديق الخاصة 67 مليار جنيه ، مقابل 61 مليار خلال عامي المقارنة ، بزيادة تصل الي 6 مليار جنيه، بنسبة نمو تصل الي 9.8% ، فيما قفزت قيمة الأصول لتصل الي 77.53 مليار جنيه ، مقابل 67.99 مليار جنيه ، خلال عامي المقارنة بنسبة نمو تصل الي 11.4%.

الجهات الحكومية تستحوذ علي 29.1% من إجمالي عدد صناديق التأمين

وإستحوذت الجهات الحكومية علي 195 من إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 29.1%، مقابل 98 صندوقًا تخص جهات سيادية بنسبة 14.6%.

136 صندوق تأمين تابع لقطاع الأعمال العام

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام 136 صندوقًا، بنسبة 20.3%، مقابل 33 صندوق تأمين خاص يتبع القطاع العام بنسبة 4.9% من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط فعليًا، بالإضافة الي 110 صندوق خاص تابع للقطاع الخاص، بنسبة 16.4%.

النقابات تستحوذ علي 4.9% من إجمالي عدد الصناديق الخاصة

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للنقابات العامة 33 صندوقًا بنسبة 4.9% ، مقابل 20 صندوق تابع للبنوك، بنسبة تلامس 3%، فيما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للجامعات 24 صندوق بنسبة 3.6% من إجمالي عدد الصناديق المسجلة وتمارس النشاط فعليًا.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للأندية 9 صناديق من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط بنسبة 1.3%، فيما بلغ عدد الصناديق التابعة للمؤسسات الصحفية 12 صندوقًا بنسبة 1.8%.

الجراف التالي يوضح إيرادات صناديق التامين الخاصة وفقًا لأخر إحصاءات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.