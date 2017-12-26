تعرف علي تكاليف صيانات سانج يونج تيفولي الدورية

المال- خاصتبلغ أسعار الصيانات الدورية لطراز سانج يونج تيفولي "شاملة الضريبية والمصنعية، ما بين 1199 و 5305 جنيهًا، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلو متر؛ وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن وكيلها شركة عربيات.وتقدر أسعار صيانات سانج يونج "تيفولي" الـ 10 آلاف كيلومتر نحو 1199 جنيه

المال- خاص

تبلغ أسعار الصيانات الدورية لطراز سانج يونج تيفولي “شاملة الضريبية والمصنعية، ما بين 1199 و 5305 جنيهًا، لمسافات تتراوح ما بين 10 و100 ألف كيلو متر؛ وفقًا لأسعار الصيانات الدورية الصادرة عن وكيلها شركة عربيات.

وتقدر أسعار صيانات سانج يونج “تيفولي” الـ 10 آلاف كيلومتر نحو 1199 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتبلغ أسعار صيانة الـ20 ألف كيلومتر إلى 1850 جنيهًا؛ لتشمل تغيير فلتر الزيت وزيت المحرك وفلتر التكييف وفلتر الهواء،والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات.

وتصل تكاليف صيانات الـ30و90 ألف كيلومتر إلي 1375 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتبلغ تكاليف صيانة الـ40 ألف كيلو متر نحو 2850 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر البنزين وفلتر الهواء وزيت الفرامل وفلتر التكييف وزيت التبريد، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي العفشة وتربيطها، وضبط ضغط الإطارات

وتبلغ أسعار الصيانات الدورية الـ50 ألف كيلو متر نحو 3185 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وسير المجموعة والبوجيهات، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتقدر أسعار صيانة الـ60 ألف كيلومتر بـ 1995 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر الهواء، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتصل أسعار صيانة الـ 70 ألف كيلو متر إلي 1230 جنيهًا، تتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر الزيت.

وتبلغ أسعار صيانات الـ80 ألف كيلومتر 5305 جنيهًا؛ تشمل تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفلتر التكييف وزيت الفتيس وفلتر البنزين، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات، وتصل تكاليف صيانة الـ100 ألف كيلومتر إلى 3850 جنيهًا؛ تتضمن تغيير زيت المحرك و فلتر الزيت وفلتر البنزين و فلتر الهواء وفلتر الهواء وفلتر التكييف وسيور المحرك والبوجيهات، والفحص على تيل الفرامل اﻷمامى و الخلفى، والكشف علي مياه دورة التبريد واﻷنوار، وتربيط العفشة، وضبط ضغط الإطارات.

ويوضح الجدول التالي، تكاليف الصيانات الدورية لطراز سانج يونج تيفولي:





المسافات / بالآف كيلومتر تكاليف الصيانة 10 1199 20 1850 30 1375 40 2850 50 3185 60 1995 70 1230 80 5305 90 1375 100 3805

إعداد – المال القيمة: بالجنيه