تعرف علي تطور الجنيه الإسترليني خلال أغسطس الماضى

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، بقيمة بلغت 31 قرشا خلال شهر أغسطس المنقضي، وسجل أمس الأربعاء 21.04 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع، مقابل 20.71 جنيه للشراء، و20.83 جنيه للبيع، مطلع يوليو الماضي؛ وفقا للبنك المركزي.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3411 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر من العام 2019، فيما ارتفعت العملة الإنجليزية بنسبة 0.02% مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” إلى 89.31 بنس.

وقال لي هاردمان الخبير الإستراتيجي في مؤسسة “إم يو إف جي”: ” لا يزال الدولار الضعيف هو ما يشكل الأحداث”.

كما تراجع الجنيه الإسترليني بنحو 20 قرشا، خلال تعاملات أمس، حيث سجل 21.04 جنيه للشراء، و21.14 جنيه للبيع، مقابل 21.41 جنيه للشراء، و21.92 جنيه للبيع، مقارنة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي.

الإسترليني يرتفع بشكل طفيف في 3 بنوك

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بشكل طفيف وسجل 20.79 جنيه للشراء و 21.23 جنيه للبيع في 3 بنوك هى مصر والكويت الوطني والأهلي المصري

وتقوم البنوك المصرية بحساب سعرالجنيه الإسترليني بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني 20.93 جنيه للشراء و 21.22 جنيه للبيع في بنوك ” بلوم، الأهلي الكويتي، وكريدي أجريكول، وعودة وتنمية الصادرات.

وصعدت أسعار الإسترليني أمام الجنيه المصرى بنحو 20 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك المصرية، بالتزامن مع صعود الدولار مقابل العملة المحلية بما يزيد عن 20 قرشا.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية، ومنها الجنيه الإسترليني أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

الإسترليني في البنوك الوطنية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة 20.79 جنيه للشراء و 21.88 جنيه للبيع.

بينما بلغ فى بنكى “الأهلى ومصر” 20.79 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني في كريدي أجريكول والكويت الوطني

وفى بنك كريدى أجريكول سجل السعر 20.96 جنيه للشراء، و21.22 للبيع، أما فى الكويت الوطنى فسجل السعر 20.97 جنيه للشراء، و21.23 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني في البنك المصري الخليجي

وسجل فى البنك المصري الخليجي 20.98 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء الإسترليني أو الدولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تأكيدات موظفي الشباك بالبنوك.

أقل سعر للإسترليني

سجل أقل سعرللإسترليني اليوم فى بنك البركة، حيث بلغ 20.70 جنيه للشراء، و21.25 جنيه للبيع.

وفي الأسبوع الماضي قال آندرو بيلي إن البنك المركزي البريطاني سيسرع من برنامجه الخاص بشراء السندات، مؤكدا أن البنك لديه وفرة من الأدوات التي تعينه على دعم الاقتصاد البريطاني إبان جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومنذ أن أصبح محافظا لبنك إنجلترا المركزي في مارس الماضي أشرف “بيلي” على نمو برنامج شراء السندات من قبل البنك والبالغ قيمته 300 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل قيمته 399 مليار دولار)- ما يصل بإجمالي قيمة البرنامج إلى 745 مليارات جنيه إسترليني.

وخفض محافظ بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية إلى 0.1%.