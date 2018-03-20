تعرف علي تصنيف فرق دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

_ اﻷهلي في التصنيف اﻷول.. و7 ممثلين للعرب في البطولة القاريةعلي المصريأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تصنيف الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال العام الجاري، قبل إجراء القرعة غدا الأربعاء بالقاهرة، في تمام السابعة مساء.ويحمل الوداد البيضاوي المغربي، لقب البطولة

_ اﻷهلي في التصنيف اﻷول.. و7 ممثلين للعرب في البطولة القارية



علي المصري

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، تصنيف الفرق التي نجحت في التأهل إلى دور المجموعات في دوري الأبطال العام الجاري، قبل إجراء القرعة غدا الأربعاء بالقاهرة، في تمام السابعة مساء.

ويحمل الوداد البيضاوي المغربي، لقب البطولة من النسخة الماضية، بعدما عاد لمنصات التتويج القارية بعد غياب ربع قرن بفوزه على الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، في المباراة النهائية.

ونجحت سبعة فرق عربية في خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات هم: الأهلي ممثل مصر الوحيد، النجم الساحلي والترجي التونسيين، الوداد والدفاع الحسني الجديدي المغربيين، وفاق سطيف ومولودية الجزائر.

التصنيف جاء كالتالي:

المستوى الأول: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) – الأهلي (مصر) – النجم الساحلي (تونس) – الوداد (المغرب).

المستوى الثاني: ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) – زيسكو (زامبيا) – الترجي (تونس) – وفاق سطيف (الجزائر).

المستوى الثالث: مولودية الجزائر – كمبالا سيتي (أوغندا) – حورويا (غينيا) – مباباني سوالوز (سوازيلاند).

المستوى الرابع: بريمييرو دو أجوستو (أنجولا) – تاونشيب رولرز (بوتسوانا) – الدفاع الجديدي (المغرب) – توجو بور (توجو

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