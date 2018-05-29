تعرف علي المحصول الجديد الذي سيتم زراعته في غرب المنيا

الصاوي أحمد:كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة ،عن أنه سيتم زراعة محاصيل الاعلاف ،في أراضي مشروع ال20ألف فدان غرب المنيا ،وعلي رئسها"السورجم "؛لأنه سريع النمو وينمو في البيئات شديدة الصعوبة ،وهو غذاء جيد لقطعان الماشية.وكان المشروع في غرب المنيا قد تعرض لموجة حارقة من الطقس وكذلك العواصف الرملية

الصاوي أحمد:

كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة ،عن أنه سيتم زراعة محاصيل الاعلاف ،في أراضي مشروع ال20ألف فدان غرب المنيا ،وعلي رئسها”السورجم “؛لأنه سريع النمو وينمو في البيئات شديدة الصعوبة ،وهو غذاء جيد لقطعان الماشية.





وكان المشروع في غرب المنيا قد تعرض لموجة حارقة من الطقس وكذلك العواصف الرملية مما أدي لتدمير كل الجهد خلال الفترة الماضية،

وكان المشروع قد تم تدشينه نهاية العام الماضي، باعتباره مزرعة نموذجية تساهم في تزويد المزارعين في مشروع المليون ونصف المليون فدان بالدعم الفني المطلوب حيث تم اقتطاع هذة المساحة من شركة الريف المصري،والت لوزارة الزراعة.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن حصيلة الضرر من هذا المشروع تضم زراعة 1000 فدان عنب مطعوم وموت الشتلات بسبب ارتفاع نسبة المياة وارتفاع نسبة الملوحة في المياة وفشل زراعة 400فدان لوبيا، و2000فدان ذرة رفيعة فضلا عن مساحة القطن البالغة 3000فدان.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الذرة الرفيعة غير متحملة للملوحة ولم يوجد اي دراسات من قبل الوزير والقائمين علي المشروع تخص الجدوي الاقتصادية لزراعة هذا المحصول في غرب المنيا.

وأعتبر” نقيب الفلاحين” ذلك الفشل بأنه أهدارا للمال العام وأول اختبار حقيقي لوزارة الزراعة.