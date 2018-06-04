رياضة

تعرف علي القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم بروسيا

_ استبعاد عواد وحافظ وطارق وزيزو وجمعه وكوكاعلي المصري:كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، غن قائمة الفراعنة النهائية المشاركة في كأس العالم "روسيا 2018"، والتي ستنطلق يوم 14 من الشهر الجاري، وتستمر حتي 15 يوليو المقبل.وقرر كوبر استبعاد 6 لاعبين من القائمة