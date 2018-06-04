تعرف علي القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في كأس العالم بروسيا

_ استبعاد عواد وحافظ وطارق وزيزو وجمعه وكوكا
علي المصري:
كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، غن قائمة الفراعنة النهائية المشاركة في كأس العالم “روسيا 2018″، والتي ستنطلق يوم 14 من الشهر الجاري، وتستمر حتي 15 يوليو المقبل.
وقرر كوبر استبعاد 6 لاعبين من القائمة النهائية وهم: محمد عواد وكريم حافظ وعمرو طارق ومحمود عبدالعزيز وأحمد جمعة وأحمد حسن «كوكا».
وجاءت القائمة النهائية لتضم في حراسة المرمى: عصام الحضري ومحمد الشناوي وشريف إكرامي، وللدفاع: علي جبر وأحمد حجازي وسعد سمير ومحمود حمدي «الونش» وأيمن أشرف وأحمد المحمدي وعمر جابر وأحمد فتحي ومحمد عبد الشافي.
وللوسط: طارق حامد ومحمد النني وسام مرسي وعبدالله السعيد ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» ومحمود حسن «تريزيجيه» ورمضان صبحي وعمرو وردة، وللهجوم: محمد صلاح ومروان محسن ومحمود عبد المنعم «كهربا».