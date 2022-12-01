تعرف علي الفائزين في مسابقات الابداع وريادة الأعمال بمعرض «كايرو آي سي تي 2022»

شهد جناح اﻹبداع وريادة اﻷعمال Start Up Africa 22 innovation Arena توزيع جوائز على الفائزين في مسابقات متنوعة جرى تنظيمها بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين، بحضور منظمي المعرض ولجان التحكيم وعدد من المعنيين والمسؤولين.

أقيمت الجوائز مصاحبة للمؤتمر والمعرض الدولي للتكنولوجيا بالشرق اﻷوسط وإفريقيا Cairo ICT – ضمن الفعاليات واﻷنشطة التى عقدت داخله علي مدار ٤ أيام.

فاز بالمركز اﻷول في مسابقة الباحثين ورسائل الماجيستير والدكتوراة – والذي يأتي برعاية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – الدكتور إلهام شوقي سلامة، بينما فازت بالمركز الثاني الدكتورة إيمان أبوالعلا، فيما حصدت الدكتورة مشيرة سعد الدين المركز الثالث من المسابقة.وقدم الدكتور محمد عامر- الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ – شهادات تقدير للفائزين.

وفي مسابقة البحوث فازت بالمركز الثالث الباحثة رضوي حسيني ، بينما حصدت الباحثة ناريمان ممدوح السمنودي المركز الثاني عن بحث ” استخدام التعليم العميق لكشف اﻵفات الزراعية الدقيقة للزيتون”.وجاء في المركز اﻷول الباحث محمد سيد رمضان عن بحث ” طريقة التعلم اﻵلي لاكتشاف العقاقير المعالجة للسرطان ” بجائزة قدرها ٣٥ ألف جنيه.

أما عن جوائز مسابقة رعاية المطورين في مجال اﻷلعاب اﻹلكترونية فقد فاز بالمركز الثالث بجائزة قدرها ١٥ ألف جنيه فريق جامعة النيل، أما المركز الثاني فجاء مناصفة بين كل من فريق ” سونيك بنية “من جامعة عين شمس وفريق ” The lost Ship ” من جامعة عين شمس بجائزة قدرها ٢٥ ألف جنيه، وحصد فريق “لعبة Night Fight “من جامعة عين شمس جائزة قدرها ٣٥ ألف جنيه.

من ناحية أخري تقدم حوالي ١٢٠ فريقا لمسابقة الابتكارات الطلابية الخاصة بالجامعات ، وتمت تصفيتهم ليفوز بالمركز الثالث بجائزة قدرها ١٥ ألف جنيه فريق جامعة بنها، بينما فاز فريقان مناصفة بجائزة المركز الثاني والمقدرة ب ٣٥ ألف جنيه وهما المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وفريق جامعة القاهرة، وفازت جامعة الزقازيق بالمركز اﻷول بجائزة قدرها ٥٠ ألف جنيه.

من جانب آخر أعلنت مسابقة الشركات الناشئة- التي يحتضنها جناح اﻹبداع والابتكار برعاية أكاديمية البحث العلمي- نتائجها للشركات الفائزة، وبدأت بتكريم أفضل شركتين واعدتين لم يحالفهما الحظ للفوز هذا العام وهما شركة” ايلاف” وشركة ” بيت الضاد للعلوم والثقافة “.

وقدم منظمو معرض Cairo ICT – في لفتة رائعة – جوائز مادية بنفس قيمة جائزة المركز الثالث من المسابقة تقديرا وتشجيعاً لهم، حيث فاز في المركز الثالث شركة اميكا بجائرة قدرها ١٥ ألف جنيه. وجاء في المركز الثاني شركة كودي وحصدت جائزة قدرها ٢٥ ألف جنيه. وحصدت شركة هيريو جائزة المركز اﻷول والتي تقدر ب ٥٠ ألف جنيه.