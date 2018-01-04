تعرف علي الفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي

علي المصري: سيكون هناك فائز جديد مساء اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، والتي قدمها الاتحاد اﻷفريقي لمرة القدم "كاف"، في الحفل السنوي الذي سيقام هذا العام في العاصمة الغانية أكرا. ويتنافس علي الجائزة، ثلاثة لاعبين، هم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، وزميله في "الريدز"

علي المصري:

سيكون هناك فائز جديد مساء اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017، والتي قدمها الاتحاد اﻷفريقي لمرة القدم “كاف”، في الحفل السنوي الذي سيقام هذا العام في العاصمة الغانية أكرا.

ويتنافس علي الجائزة، ثلاثة لاعبين، هم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، وزميله في “الريدز” السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج لاعب بوروسيا دورتموند اﻷلماني.

ونشر موقع الكاف، علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة تجمع الفائزين بالجائزة، منذ أن بدأ الاتحاد اﻷفريقي تقديمها عام 1992، بعدما كانت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة تقدمها منذ عام 1970 وحتي 1994.

وكان آخر من حصل علي الجائزة الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي اﻹنجليزي العام الماضي، علما بأن صاحبى الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها، هما آخر اﻹيفواري يايا توريه، والكاميرون صامويل إيتو، ولكل منها 4 ألقاب.

وتعتبر الكاميرون هي الدولة الأكثر حصولا على الجائزة برصيد 11 مرة، ويأتي ذلك بفضل فوز “إيتو” بها في 4 مرات، بالإضافة لحصول روجيه ميلا وتوماس نكونو عليها في مناسبتين، ثم جان مانجا أونجوان وتيوفيل إبيجا وباتريك مبوما مرة .

وعلى صعيد الأندية يتشارك مارسيليا الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي في الأندية الأكثر حصولا على الجائزة، و حصد عبيدي بيليه 3 جوائز من مجلة فرانس فوتبول، وجائزة من الكاف، فيما حصل يايا توريه على 4 جوائز جميعها من الاتحاد الأفريقي.

ويمتلك العرب تاريخا ليس بالكبير مع جائزة أفضل لاعب أفريقي، فطوال 46 عاما منذ انطلاقها لم يحصد العرب سوى على 9 جوائز فقط جاء أغلبها في نسخة الفرانس فوتبول.