تعرف علي الرقم الساخن للإبلاغ عن رسائل النصب

ياسمين فوازكشفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن رسائل النصب والابتزاز والتهديد التى تصل للمواطنين على المحمول، وأوضحت أن الكثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية دون معرفة من المرسل ومن ص

ياسمين فواز

كشفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات عمال مصر واتحاد عمال حوض النيل، عن مناقشة طلب الإحاطة المقدم منها بشأن رسائل النصب والابتزاز والتهديد التى تصل للمواطنين على المحمول، وأوضحت أن الكثير من العملاء والمواطنين وصلت إليهم رسائل وهمية دون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل.

وأردفت عطوة أن رد الحكومة جاء بأنه لا توجد شكاوى من المواطنين على الرقم المخصص لذلك وهو 155، وبالتالي من الصعب تعقب هؤلاء المجرمين لاسيما وأن الشكوي تسمح بالتعقب وضبط الجناة.

وأضافت عطوة أن الحكومة وجهاز الاتصالات يلزم شركات الاتصالات بعدة قواعد أثناء توجيه رسائل العروض الترويجية لحماية العملاء، منها عدم اشتراك العميل في أي خدمة دون موافقة مسبقة بإدخال كود معين، مع ضرورة احتواء الرسائل الترويجية، شرح مفصل للخدمة وسعرها وطريقة الحساب، وتذكير العميل بالخصومات من رصيده لصالح هذه الخدمات.

وناشدت مايسة عطوة جموع المواطنين بالابلاغ على الرقم المختصر 155 فى حالة تعرضهم لاى رسالة ابتزازية مثل تلك كي يستطيع جهاز الاتصالات تعقب وضبط الجناة