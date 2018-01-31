تعرف علي الدول الأكثر طلبًا لتذاكر المونديال

علي المصري أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، تلقيه نحو خمسة ملايين طلب، لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018، خلال المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر. وأوضح الفيفا أنه تلقى طلبات، لشراء إجمالي أربعة ملايين و905 آلاف و169…

علي المصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، تلقيه نحو خمسة ملايين طلب، لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2018، خلال المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر.

وأوضح الفيفا أنه تلقى طلبات، لشراء إجمالي أربعة ملايين و905 آلاف و169 تذكرة، وهو ما يفوق العدد المطروح، وبالتالي ستجرى عملية اختيار عشوائي.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق، أن المرحلة الأولى، التي انتهت في نوفمبر الماضي ، شهدت بيع إجمالي 742 ألفا و760 تذكرة، علي أن تنطلق المرحلة المقبلة من عملية البيع في 13 مارس

وكشف الفيفا عن الدول، التي جاءت في المراكز الأولى، بقائمة الأكثر طلبا لتذاكر المونديال الذي يقام في 11 مدينة روسية، خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو.

وتصدرت روسيا القائمة، بمليوني و503 آلاف و957 تذكرة، فيما سجلت ألمانيا طلبات لـ338414 تذكرة، والأرجنتين 186005 تذاكر، والمكسيك 154611 تذكرة، والبرازيل 140848 تذكرة، وبولندا 128736 تذكرة، وإسبانيا 110649 تذكرة، وبيرو 100256 تذكرة، وكولومبيا 87786 تذكرة، والولايات المتحدة 87052 تذكرة، وهولندا 71096 تذكرة، بنسبة بلغت 49%.

ونتيجة الطلب الكبير، سيتم إجراء قرعة عشوائية لتحديد الجماهير الذين سيحصلون على التذاكر، وستراقب عملية تخصيص التذاكر هذه من قبل كاتب عدل، وسيتم اللجوء لهذا الخيار في كافة الحالات التي زاد فيها عدد الطلبات على التذاكر عن العدد الفعلي المتاح بحلول منتصف اليوم من تاريخ 31 يناير 2018، وسيتم التواصل وسيتم مع كافة الجماهير بنتيجة القرعة العشوائية بحلول منتصف شهر مارس 2018 على أقصي تقدير.