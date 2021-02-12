تعرف علي الخطوات في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء

تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اكثر من مليون طلب لتركيب عدادات كودية لصالح المباني المخالفه او الغير خاصة على ترخيص بناء ، ومن المقرر ان تقوم شركات التوزيع في تركيب عداد الكهرباء لكل مشترك الفترة المقبلة. وتنشر "المال" الإجراءات والخطوات…

تلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اكثر من مليون طلب لتركيب عدادات كودية لصالح المباني المخالفه او الغير خاصة على ترخيص بناء ، ومن المقرر ان تقوم شركات التوزيع في تركيب عداد الكهرباء لكل مشترك الفترة المقبلة.

وتنشر “المال” الإجراءات والخطوات حال عدم قيام الشركة التابع لها المستهلك او تأخرها في تركيب عداد الكهرباء عبر السطور الآتية :-

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

– يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد

وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:-

-1تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء او استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.3- صورة من طلب تركيب العداد.

4- صورة من أي إيصالات مسددة.ثم يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها.

موضح بالفيديو جميع الروابط الخاصة بتقديم الشكوي

6 منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهي :

1. من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

2. او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3. او من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4. او من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5. او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

6. او الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).