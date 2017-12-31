تعرف علي الجهاز الفني الرابع للرجاء هذا الموسم

علي المصريكشف سعد أبو صندوق رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء، عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالنادي المطروحي، والذي سيتولي المسئولية خلفا لأحمد العجوز، الذي إعتذر عن إكمال المهمة بعد أيام قليلة من أختياره خلفا للمقال عماد النحاس.ويتكون الجهاز الجديد، والذي يعد الرابع للفريق هذا الموسم، من



علي المصري

كشف سعد أبو صندوق رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء، عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة اﻷول بالنادي المطروحي، والذي سيتولي المسئولية خلفا لأحمد العجوز، الذي إعتذر عن إكمال المهمة بعد أيام قليلة من أختياره خلفا للمقال عماد النحاس.

ويتكون الجهاز الجديد، والذي يعد الرابع للفريق هذا الموسم، من رمضان السيد المدير الفني السابق لبلدية المحلة مديرًا فنيًا للفريق، ووقع لمدة موسم ونصف، وشريف بيومى مدربآ عامآ ورضا أبواليزيد مدربا مساعدا، وأبومسلم مدربا لحراس المرمي، وعبدالمولى مهنى مديرا للكره، ومحمد جمال مدربا للأحمال، وسليمان أشرف إداريا، والدكتور على فؤاد طبيب أول، ودكتور حسام الجمل طبيب ثان، ودكتور أحمد عثمان طبيب مساعد.

وعقد المجلس المطروحي اجتماعًا طارئًا، مساء أمس السبت، لاختيار مدير فني جديد عقب اعتذار أحمد العجوز، لظروف أسرية خاصة، وذلك بعد أيام قليلة من توليه المسؤولية، حيث قاد الفريق في مباراة وحيدة تعرض خلالها لهزيمة ثقيلة أمام الإسماعيلي بخماسية.

ووضع المجلس أكثر من اسم للاختيار بينهم من ضمنهم رمضان السيد، والذي استقر المجلس برئاسة أبو صندوق عليه وتم تكليفه باختيار جهازه المعاون.

ويواجه الرجاء فريق الاتحاد السكندرى يوم 4 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة عسرة من الدوري المصري الممتاز، باستاد الإسكندرية، ويحتل المركز الأخير برصيد 8 نقاط في جدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الرجاء قد بدأ الموسم مع خالد القماش، قبل أن يرحل عن الفريق لسوء النتائج، ويتولي عماد النحاس المسؤلية ثم العجوز ويعتذر بعد مباراة الإسماعيلي، ويكون رمضان السيد المدرب الرابع.