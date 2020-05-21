تعرف علي الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة بنهاية 2019 و2018 ( جراف)

نجحت صناديق التأمين الخاصة، المسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، في زيادة استثماراتها الجديدة، بقيمة 2.3 مليار جنيه تقريبًا، في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بالاسثتمارات الجديدة في الفترة المقابلة من العام السابق 2018 ، وبنسبة نمو تصل الي 21.9% تقريبًا.

وبلغ عدد صناديق التأمين السارية المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 670 صندوقًا، وإستحوذت الجهات الحكومية علي 195 من إجمالي عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة 29.1%، مقابل 98 صندوقًا تخص جهات سيادية بنسبة 14.6%.

قنوات استثمار أموال صناديق التأمين

وأوضح المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة تتركز في أذون الخزانة وشهادات الاستثمار والودائع البنكية لما تتميز به هذه الاستثمارات من الأمان وتوافر العائد الدورى الذى تحتاج إليه الصناديق لسداد التزاماتها.

الرقابة المالية توضح أسباب زيادة استثمارات الصناديق الخاصة

ولفت، في تصريحات سابقة للمال، إلي أن زيادة استثمارات الصناديق مرتبطة بتوافر السيولة لدى الصناديق المتمثلة فى اشتراكات الأعضاء الشهرية والسنوية وتحصيلها فى مواعيدها، بالإضافة الي المتابعة الدورية من الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر الفحص الدورى على سجلات وحسابات الصناديق وحثها على زيادة استثماراتها فى أوجه الاستثمار المختلفة و التى تدر أعلى عائد استثمار.

واشار نائب رئيس الرقابة المالية، إلي ان استثمارات صناديق التأمين الخاصة شهدت زيادة في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة قيام العديد من الصناديق بالتعاقد مع شركات متخصصة فى إدارة واستثمار الأموال او تعيين مدير استثمار متفرغ ترخص له الهيئة لإدارة واستثمار أموالها مما نتج عنه تلك الزيادة المطردة فى تلك الاستثمارات.

136 صندوق تأمين تابع لقطاع الأعمال العام

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام 136 صندوقًا، بنسبة 20.3%، مقابل 33 صندوق تأمين خاص يتبع القطاع العام بنسبة 4.9% من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط فعليًا، بالإضافة الي 110 صندوق خاص تابع للقطاع الخاص، بنسبة 16.4%.

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للنقابات العامة 33 صندوقًا بنسبة 4.9% ، مقابل 20 صندوق تابع للبنوك، بنسبة تلامس 3%، فيما بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للجامعات 24 صندوق بنسبة 3.6% من إجمالي عدد الصناديق المسجلة وتمارس النشاط فعليًا.

الأندية تمتلك 9 صناديق خاصة بنسبة 1.3% من إجمالي الصناديق المسجلة بالرقابة المالية

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة التابعة للأندية 9 صناديق من إجمالي عدد الصناديق التي تمارس النشاط بنسبة 1.3%، فيما بلغ عدد الصناديق التابعة للمؤسسات الصحفية 12 صندوقًا بنسبة 1.8%.

الجراف التالي، يوضح الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة، في الفترة من يناير حتي نهاية ديسمبر 2019 ، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق،وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.