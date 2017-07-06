تعرف علي الأسعار الجديدة للكهرباء

أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، اليوم، الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك التي تشهد أسعارها زيادة بداية من يوليو الجارى، وذلك استكمالا لتطبيق خطة رفع الدعم عن الطاقة.

وحدد شاكر الأسعار كالتالى:

الشريحة الأولى من 0 لـ50 ك وات/ ساعة، من 11 قرش إلى 13 قرشاً للكيلو وات، وتدعمها الدولة بـ 1.8 مليار جنيه

الشريحة الثانية من 51 لـ 100 ك وات/ ساعة، ترتفع من 19 قرشاً لتصبح بـ 22 قرشا، وتدعمها الدولة بـ 3. 1 مليار جنيه.

الشريحة الثالثة من100 لـ 200 ك وات/ساعة، ترتفع من 19 قرشاً إلى 22 قرشاً، ويصل دعمها إلى 12.8 مليار جنيه.



الشريحة الرابعة من 200 لـ 350 ك وات/ ساعة، من 45 قرشاً إلى 55 قرشاً، وتدعمها الدولة بـ 18.4 مليار جنيه.

الشريحة الخامسة من350 لـ 650 ك وات/ ساعة، ترتفع من 55 قرشاً إلى 75 قرشا، وتدعمها الدولة بـ 10.7 مليار جنيه.

الشريحة السادسة من650 لـ 1000 ك وات/ساعة، ترتفع من 95 قرشاً إلى 125 قرشا، وتدعمها بـ 1.8 مليار جنيه.

الشريحة السابعة من 1000 ك وات/ساعة فما فوق، ترتفع من 95 قرشا للكيلو وات، إلى 135قرشاً، وليس لها دعم.

