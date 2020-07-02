تعرف علي الأراضي المطروحة للبيع بالتخصيص الفوري في بني سويف الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 6 قطع أراض بنشاط خدمي بمساحات مختلفة في مدينة بني سويف الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس 2019.



وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بامتداد الوصلة الشمالية لطريق الكريمات علي الجانب الأيسر لمنزل كوبري عدلي منصور بمساحة 6.3168 م2 و تصلح لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وحددت الهيئة قيمة 2500 جنيه للمتر.

واشترطت الهيئة أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 15 ٪ من مساحة الأرض المخصصة للخدمة، والارتفاع المسموح به أرضي ولا يزيد عن 6 أمتار.

وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، يتم استكمال نسبة السداد حتى 25 %من قيمة الأرض بالجنيه )10 % تم سدادها ونسبة الـ 15 % تلتزم الشركة بسدادها خلال 30 يوما من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.



وأضافت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية رقم 90 قطعة الأرض بامتداد الوصلة الشمالية لطريق الكريمات علي الجانب الأيمن لمنزل كوبري عدلي منصور بمساحة 4100م2 لإقامة محطة خدمة وتموبن سيارات، وحددت قيمة 2375 جنيها للمتر.



وحددت الهيئة النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 15٪ من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع دور ارضي ولا يزيد عن 6 أمتار، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.



ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة قطعة الأرض بمنطقة أعلي منطقة الإسكان الاجتماعي 3 بمساحة 46170م2 القامة نشاط تعليم عالي، وحددت قيمة 940 جنيها للمتر.

وتابعت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 17% من مساحة الأرض المخصصة للخدمة، ويتم تنفيذ المشروع في مدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض .

وأضافت الهيئة أن القطعة الرابعة تقع بمركز مدينة بني سويف الجديدة بمساحة 3402 م2 لإقامة نشاط تجاري، وحددت الهيئة قيمة 4285 جنيها للمتر.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع 40% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للخدمة، بارتفاع أرضي ودورين متكررين ، ولفتت إلي أنه يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشارت إلي أن القطعة الخامسة رقم 1122 تقع بمركز المدينة بمساحة 7706م2 لإقامة نشاط طبي، وحددت الهيئة قيمة 1465 جنيها للمتر.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع 40 %نسبة بنائية و بارتفاع أرضي + 2 دور متكرر ، ويتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الارض.

وتابعت الهيئة أن القطعة السادسة تقع بالحي المتميز امتداد مركز المدينة بمساحة 12173 م2 لإقامة نشاط مدرسة، وحددت الهيئة قيمة 1155 جنيها للمتر.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة للخدمة ، بارتفاع أرضي ودورين متكررين، ويتم تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات من استلام قطعة الأرض.