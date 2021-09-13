اقتصاد وأسواق

تعرف علي اسعار خامات الأعلاف اليوم الاثنين13-9-2021

تباين اسعار مكونات الاعلاف
الصاوي أحمد 12:42 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 12:42 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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شهدت أسعار خامات الأعلاف ارتفاعا خلال الساعات الماضية في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف ، وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وقفز سعر كسب الصويا 100جنيها.

 وأكد عدد من التجار إستقرار  سعر الطن من الذرة الصفراء ،حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4840جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4740جنيها للطن .

 وأوضح التجار أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي ارتفع 50 جنيها ليسجل3550 جنيها بدلا من  3500جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200جنيه .

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وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46%إلى 10400 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10200 جنيه، بإنخفاض 100جنيها  وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10200 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10000 جنيه بتراجع 100جنيها ايضا.

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 وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ ارتفع 100جنيها ليسجل 7950 جنيها وكسب فول صويا 44% بسعر 7400جنيها وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها. وطبقا لعدد من التجار فإنه سعر الطن من علف بادى في الاسواق 8000جنيها ،و علف نامى 7900جنيها ،وسعر الطن من علف ناهى 7850جنيها ،وسعر الطن من علف بادي نامى 7550جنيها ،وسعر الطن من علف بياض 6500

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بقلم الصاوي أحمد

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