تعرف علي اتفاق مجلس المقاصة مع عماد سليمان

علي المصريوافق عماد سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، الذى قدم اعتذارا رسميا لمجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، علي الاستمرار فى منصبه، لحين قيام المجلس بالتعاقد مع مدير فنى جديد فى ظل العلاقات الطيبة التى تربطه بمسئولى نادى المقاصة، والتى أسفرت عن انتهاء الار

علي المصري

وافق عماد سليمان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة، الذى قدم اعتذارا رسميا لمجلس إدارة النادى برئاسة اللواء محمد عبد السلام، علي الاستمرار فى منصبه، لحين قيام المجلس بالتعاقد مع مدير فنى جديد فى ظل العلاقات الطيبة التى تربطه بمسئولى نادى المقاصة، والتى أسفرت عن انتهاء الارتباط ودي بين الطرفيين.

وقبلت إدارة الفريق الفيومي علي اعتذار المدير الفني بالتمرير خلال الساعات الماضية، وسيقوم بقيادة مران الفريق غدا الثلاثاء الذى سيقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، استعدادا لخوض مباراة طنطا بالجولة الرابعة والعشرون لمسابقة الدورى، والذي سيقام يوم الجمعة المقبل .

من جانبه، وافق سليمان على طلب رئيس المقاصة، لحين التعاقد مع مدرب جديد، بعدما تقدم المدير الفني بإعتذار رسمي لرئيس النادي عن الاستمرار مع الفريق ، بسبب سوء النتائج التي لا تساعده على البقاء، وأنه يفضل الرحيل .

وعقد مجلس المقاصة اجتماع عبر الهاتف، نظرا لسفر اللواء محمد عبد السلام خارج البلاد، وتم الاتفاق على اتخاذ قرار بالتمرير بقبول اعتذار عماد سليمان، وطلب عبدالسلام من سليمان الاستمرار مع الفريق لحين التعاقد رسميا مع مدير فنى جديد، نظرا لضيق الوقت .

