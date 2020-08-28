تعرف علي إجمالي عدد المهنيين في مجال التأمين بنهاية مارس من العام الحالي (جراف)

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الموقف الاخير ، لإجمالي عدد المهنيين في مجال التأمين ، بنهاية شهر مارس من العام الحالي 2020 ، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي 2019.

15.4 % زيادة في عدد شركات وساطة التأمين

ووفقًا للتقرير الصادر من الرقابة المالية، عن أداء نشاط الأنشطة المالية غير المصرفية، في الربع الأول من العام الحالي، إرتفع عدد وسطاء التأمين الإعتباريين (الشركات) بنسبة 15.4 % منذ بداية النشاط وحتي نهاية مارس، بزيادة تصل الي 12 شركة.

وفيما يخص وسطاء التأمين الطبيعيين – الوسطاء الأفراد- فقد إنخفض منذ بداية النشاط، وحتي نهاية مارس الماضي، بنسبة 2.8 % مقارنة بعددهم منذ بداية النشاط وحتي نهاية مارس 2019، بإجمالي 383 وسيط.

56.7 % إنخفاضًا في عدد خبراء المعاينة الإعتباريين بنهاية مارس

من ناحية أخري، شهد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (اشخاص إعتباريين)- أو الشركات- إنخفاضًا ملحوظًا، في نهاية مارس 2020 ، مقارنة بمارس 2019 ، بإجمالي 51 شركة، بنسبة 56.7%، فيما إنخفض خبراء المعاينة وتقدير الأضرار (اشخاص طبيعيين)- أو الأفراد- بإجمالي 12 خبير، بنسبة 2.9%.

في سياق متصل ، شهد خبراء التأمين الإستشاريون (اشخاص إعتباريين)- أو الشركات- إنخفاضًا ، في نهاية مارس 2020 ، مقارنة بمارس 2019 ، بإجمالي 9 شركات، بنسبة 60%، فيما إرتفع خبراء التأمين الإستشاريون (اشخاص طبيعيين)- أو الأفراد- بإجمالي 10 خبراء، بنسبة 2.8%.

6 خبراء إكتواريون جدد

ووفقًا لبيانات الرقابة المالية، إرتفع عدد الخبراء الإكتواريون (اشخاص طبيعيين) – أو الأفراد- بإجمالي 6 خبراء، منذ بداية النشاط وحتي نهاية مارس 2020 ، مقارنة بمارس 2019، بزيادة نسبتها 13.6%

ونشرت “المال” صباح أمس الخميس، المؤشرات المالية لسوق التأمين، بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2020 ، والتي كشفت عن زيادة الأقساط المُحصلة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 ، لتصل الي 9.5 مليار جنيه ، مقابل 8.2 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، بزيادة تصل الي 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو نلامس 15.9%.

نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من حصيلة أقساط الربع الأول

إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال ، علي النسبة الأكبر من حصيلة الأقساط المحصلة، بنسبة 55.8% ، بقيمة تتجاوز 5.3 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه، هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من الأقساط المحصلة ، في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 44.2%.

الجراف التالي، يوضح إجمالي عدد المهنيين ، في مجال التأمين بنهاية مارس ، من العام الحالي 2020 ، مقارنة بمارس 2019.