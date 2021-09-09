اتصالات وتكنولوجيا

تعرف علي إجراءات «ديدي» لتقديم رحلات آمنة لعملائها في مصر

قال فيليبي كونتريراس. الرئيس العالمي لاتصالات التوسع الدولي في شركة ديدي الصينية لخدمات النقل الذكي، إن شركته تخطط للتوسع في مدينة القاهرة عقب نجاح تجربة الشركة في مدينة الإسكندرية، موضحا أن سبب دخول ديدي إلي مصر يرجع إلي رغبتها في تقديم…

محمود جمال 3:04 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 3:04 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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قال فيليبي كونتريراس. الرئيس العالمي لاتصالات التوسع الدولي في شركة ديدي الصينية لخدمات النقل الذكي، إن شركته تخطط للتوسع في مدينة القاهرة عقب نجاح تجربة الشركة في مدينة الإسكندرية، موضحا أن سبب دخول ديدي إلي مصر يرجع إلي رغبتها في تقديم خدمة تنافسية آمنة بأسعار جيدة مع الحفاظ علي خصوصية وسرية بيانات العملاء تماشيا مع اللوائح والقوانين المعمول بها داخل البلاد.

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وكشف فيلبيي أن “ديدي” تطبق مجموعة من إجراءات الحماية علي التطبيق لضمان تقديم رحلة آمنة للعملاء منها عدم إظهار رقم المستخدم علي هاتف السائق ، علاوة علي قيام الراكب بمشاركة مسار الرحلة مع 5 أفراد ، وتسجيل الرحلة كاملة صوتيا ، مع إتاحة زر أمان داخل التطبيق للسائق عند الشعور بأي قلق خلال الرحلة ، فضلا عن مراقبة الرحلة من الشركة .

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علي صعيد آخر ، أكد فيلبيي أن شركته تتبع حول العالم كافة اللوائح والقوانين الخاصة بحماية المستخدمين، مشيرا إلي أن” ديدي” حاصلة علي كافة التراخيص القانونية لبدء عملياتها في مصر من وزارات الاتصالات والاستثمار والنقل .

وتابع أن الشركة مدرجة في بورصة نيويورك وتصل قيمتها السوقية إلي 70 مليار دولار وتمتلك أوبر العالمية 12%من أسهمها.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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